HABER

(Özel) Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 09:45 | Son Güncelleme

Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.Filmlere konu olacak dostluk hikayesi Bursa’da yaşandı.

Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
Filmlere konu olacak dostluk hikayesi Bursa’da yaşandı. Sayfiye yerindeki siteyi her akşam yabanî bir tilki ziyaret etmeye başladı. Her akşam evlerinin önüne kadar tilkinin geldiğini gören Münacettin Öztürk, yıllarca sürecek dostluklarının temelini tilkiyi besleyerek başlattı. Öztürk, her akşam sitenin içerisinde dolaşan hayvanı elleriyle beslemeye başladı. Akşamları aksatmadan siteye gelen tilkinin karnını doyuran Öztürk, yemekten sonra da tatlı niyetine çatalla karpuz ikram ediyor. Bu beslenme saati her akşam tekrar ediyor. Tilkiyi artık ailesinin bir ferdi gibi gören Öztürk, ona gözü gibi bakıyor. Bunu gören eş dost hayranlıklarını gizleyemiyor.
Bu dostluğun yıllardır sürdüğünü ifade eden Münacettin Öztürk, "Ben fotoğrafçılık yapıyorum. Bursa’da oturuyorum, yazın yazlığımıza geliyorum. Evimize her akşam tilki misafir olarak geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar onu besliyoruz. Tilki bizi çok seviyor. Onunla aramızda sıkı bir dostluk bağı kuruldu. Biz ilk başlarda evimizin çevresine sokak hayvanları için yemek artığı bırakıyorduk. Bir baktık ki tilki de bu yemeklerden yemeye başladı. Artık devamlı geliyor. Hayvan bana alıştı. Onu elimle ve çatalla besliyorum. Aramızda sıkı bir bağ kuruldu. Kimi zaman akşam saati geliyor, kimi zaman ise gece geç saatlerde geliyor. Bu hayvan doğada yaşıyor. Kesinlikle evcil değil. Tilkiyle dostluğumu görenler, yaklaşma, ısırır diyorlar, ama hiç öyle bir şey olmadı" dedi.

PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç
Karadeniz kıyısındaki gökdelen yıkılacakKaradeniz kıyısındaki gökdelen yıkılacak
Bir 'tık'la hayatı değiştiBir 'tık'la hayatı değişti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika! Ankara'da Bylock operasyonu: 39 gözaltı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

Kandilli'den İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

28 Ekim pazartesi resmi tatil mi yarım gün mü? 28 Ekim pazartesi okullar tatil mi? 28-29 Ekim tatil açıklaması

28 Ekim resmi tatil mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.