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(Özel) Tır ve işçi servisleri karda mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 08:37 | Son Güncelleme

Hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle Esenyurt’ta, haftanın ilk iş günü ara sokaklarda tır ve işçi servisleri mahsur kalarak zor anlar yaşadı.Kent genelinde hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

Hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle Esenyurt’ta, haftanın ilk iş günü ara sokaklarda tır ve işçi servisleri mahsur kalarak zor anlar yaşadı.
Kent genelinde hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Ana arterlerde sorun yaşanmazken, birçok ilçede ara sokaklarda kar birikintileri oluştu. Esenyurt’ta sabah işe gitmek isteyen işçi servisleri kar birikintileri arasında kalarak zor anlar yaşadı. Seyir halinde tonlarca ağırlıktaki bir tır karlar arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların yoğun uğraşları ile tır karlar arasından çıkarılmaya çalışıldı. Bazı işçi servislerinin ise ara sokakta karlar içinde mahsur kaldığı görüldü.

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