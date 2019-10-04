Özel tiyatrolara yapılan yardımlarda yeni rekor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatrolara bugüne kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek ödeneği verecek.

Önceliği yine Türk tiyatrosuna veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019-2020 sanat sezonu için 110 profesyonel, 53 çocuk oyunu, 51 amatör ve 42 geleneksel olmak üzere toplam 256 özel tiyatro projesine 6 milyon 102 bin lira maddi yardımda bulunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce dağıtılan yardımlardan yararlanmak üzere 2019-2020 sanat sezonu için 132 profesyonel, 61 çocuk oyunu, 149 amatör ve 43 geleneksel kategoride toplam 385 özel tiyatro başvurusu yapıldı. Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek üzere son yıllarda yerli oyun yazarlarına ağırlık veren değerlendirme komisyonu, yardım başvurularındaki Türk oyun yazarlarına ait eserlerin yüzdesini 83’e ulaştırdı. Bakanlık, geçtiğimiz sanat sezonunda da profesyonel kategoride destek sağlanan 110 özel tiyatrodan 91’ine maddi yardımda bulunmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019-2020 sanat sezonunda destek sağlanan projelere www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

