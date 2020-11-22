Özel Tiyatroların Pandemi Endişesi

Corona virüsü salgınına karşı yeni önlemlerin alınması özel tiyatroları da endişelendiriyor. 8 ay aradan sonra perdelerini açan Diyarbakır’daki Amed Şehir Tiyatrosu destek bekliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyum tarafından işlerine son verilen sanatçıların kurduğu Amed Şehir Tiyatrosu, pandemi nedeniyle 8 aydır perdelerini açmıyordu. Corona virüsü salgını nedeniyle oyunlarına ara veren tiyatro, 3 hafta önce yeniden sanatseverlerle buluştu. Tiyatro Kürtçe’ye uyarlanan Dario Fo'nun “Neredeyse Kadın: Elizabeth” adlı oyunuyla sahne aldı. Oyuna ilgi fazlaydı. Oyunu izlemeye gelenler ateşleri ölçüldükten sonra salona alındı. Salonda pandemi kuralları uygulandı. İlgi fazla olsa da sanatçılar endişeliydi. Nedeni ise yeniden artan vakalar ve yürürlüğe konan kısıtlamalar. Sanatçılar, zaten zar zor ayakta duran özel tiyatroların durumunun, salgınla birlikte daha da kötüleşmesi endişesini taşıyor. Amed Şehir Tiyatrosu yöneticilerinden Berfin Emektar, Kürtçe oyun sahneleyen bir tiyatro olmaları nedeniyle daha fazla sıkıntı yaşadıklarını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Emektar, pandemi sürecinin bütün özel tiyatrolar için iflas demek olduğunu belirterek, “Pandemi süreci dünyada birçok tiyatroyu etkilediği gibi bizi de etkiledi. 8 aydır açmadık son 3 haftadır sezonu açtık. Burada yarım kapasite ile alıyoruz, bir dolu, bir boş koltuk alıyoruz. Bu bütün özel tiyatrolar için iflas demek. Türkiye'de de şimdiye kadar hiçbir özel tiyatroya destek paketi açıklaması gelmedi. Biz Kürtçe tiyatro yapanlar diğerlerine göre çok daha dezavantajı noktadayız. Varsa bir destek her zaman bu destekten mahrum kaldık” dedi.

Oyunu izlemeye gelenlerden bazıları salgın nedeniyle sanattan uzak kaldıkları görüşünü savunurken, bazıları salgına rağmen özel tiyatroların desteklenmesi gerektiğini söyledi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, tiyatroya destek amacıyla, oyunun iki gösteriminin tüm biletlerini aldı. Oyunu izleyen Oda Başkanı Mehmet Kaya, özel tiyatroların desteklenmesi çağrısı yaptı. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kaya, “Pandemiden en çok etkilenen ve genel anlamda da maalesef bölgemizde çok sahiplenilmeyen özel tiyatrolara bir şekilde destek verilmesi gerekiyor. Burada bizim gibi kurumlar kadar, yerel yönetimlerin, Kültür Bakanlığı'nın özel tiyatrolara destek vermesi gerekiyor. Kürtçe sergilenen oyun da bu anlamda önemli. Kürtçenin tiyatroda, sanatın her kesiminde sergilenmesine de bir şekilde destek vermek gerekir. Burada hem Kültür Bakanlığı'na hem de yerel yönetimlerin oyunlara ve yapılara destek vermesi gerekir, vermezlerse yaşam olanakları yok” diye konuştu. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin, pandemi döneminde iş yapamayan ve zor şartlarda yaşayan sanat camiası için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel kopyalama harcında bulunan 320 milyon liralık fonun kullanılması için TBMM’ye soru önergesi verdi. Ancak bir süre sonra önergeye yanıt veren Bakan Mehmet Nuri Ersoy, talebi reddetti.