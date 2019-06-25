(Özel) Tonlarca ağırlığında greyderleri belediye kaybetti

Antalya merkezli bir şirket tarafından Denizli Buldan Belediyesi’ne biri hibe edilen bir diğeri de kiralanan greyderlerin ortada olmadığını ve kendilerine belirtilen sürede teslim edilmediğini öne süren şirket sahibi, konuyu yargıya taşıdı. 2 greyderin de bir anda ortadan kaybolduğunu söyleyen şirket sahibi greyderini geri istiyor. Buldan’da yaşanan ve akıllara durgun veren olayda 2 greyder bir anda ortadan kayboldu. İddialara göre, merkezi Antalya’da olan şirket tarafından geçtiğimiz 31 Mart yerel seçimleri öncesi Buldan Belediyesi’ne bir greyder hibe edildi, bir başkası ise kiraya verildi. Greyderler tırlar ile şirketin Antalya’daki araç parkından Buldan ilçesine getirildi. Ardından greyderler belediyenin şirketleri bünyesinde kullanılmaya başlandı. Greyderi kiraya veren şirketin sahibi Ahmet Yüksel, kira dönemi bitince belediyeden greyderi istediğini ancak kendisine dönüş yapılmadığını görünce durumu yargıya taşıdı. Yüksel tonlarca ağırlığındaki greyderlerin ortadan kaybolduğunu savunarak hukuk mücadelesi başlattı.

“Belediye Başkanı Mustafa Şevik greyderi tarafımıza teslim etmedi”

Yüksel olayın sonrasında yaşananları ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Yüksel olaydan büyük bir şaşkınlık duyduklarını kaydederek, “Buldan Belediyesi’ne zorluk kış şartlarında yollarda hizmet versin diye bedelsiz olarak Antalya’daki şirket merkezimizden Buldan’a tır ile bir greyder sevk ettik. Greyderi dönemin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay ve Fen İşleri Müdürü’ne teslim ettik. Bu greyder 31 Mart seçimlerinden sonra tarafımıza teslim edilecekti. Ancak Gülbay seçimi kaybedince yeni seçilen Belediye Başkanı Mustafa Şevik greyderi tarafımıza teslim etmedi. Bununla ilgili belediye resmi başvuru yapmamıza rağmen herhangi bir cevap alamadık. Bunun üzerine noter üzerinden ihtarname gönderdik. İhtara da bir cevap alamamamız üzerine Buldan Cumhuriyet Savcılığı’na konu ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Şu anda konu yargıda ve greyderimiz kayıp, ortada yok” diye konuştu.

“Greyderi önceki belediye başkanına verdiğimizden kişisel duygularına yenik düşmüştür”

Greyderlere ne olduğu konusunda da fikir yürüten ve Başkan Şevik’in olaya duygusal yaklaştığı için greyderlerin bir anda ortadan kaybolduğunu belirten Yüksel, şunları söyledi:

“Benim kişisel görüşüme göre mevcut Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik biz greyderi daha önceki belediye başkanına verdiğimiz için kişisel duygularına yenik düşmüştür greyderi bir yere kaldırıp ve saklamıştır. Küçük bir araç değil ki çalınsın, koskoca bir iş makinesinin çalınması imkansızdır. Greyder belediye tarafından bilmediğimiz bir yerde alıkonulmuştur. Maddi değeri 140-150 bin TL arasında.”