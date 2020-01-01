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  4. (Özel) Trafik İzleme Merkezi yeni yılın ilk gecesinde görev başındaydı

(Özel) Trafik İzleme Merkezi yeni yılın ilk gecesinde görev başındaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Trafik İzleme Merkezi, yeni yılın ilk gecesinde görev başındaydı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Trafik İzleme Merkezi görevlileri, Başkent’in birçok noktasına yerleştirilen kameralar ile görüntüleri pürdikkat takip etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Trafik İzleme Merkezi, yeni yılın ilk gecesinde görev başındaydı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Trafik İzleme Merkezi görevlileri, Başkent’in birçok noktasına yerleştirilen kameralar ile görüntüleri pürdikkat takip etti. Belirlenen noktalarda kar ve buzla mücadele ekipleri hazır bekletilirken; itfaiye, sağlık ve temizlik görevlileri de teyakkuzdaydı. AKOM Şube Müdürü Orhan Akkaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını cevaplayarak yılbaşı gecesinin nasıl geçtiğini anlattı.

“Aynı heyecan ve şevkle 2020 yılında çalışmaya devam edeceğiz”
Şehirde ulaşımın sabaha kadar sürdüğünü ifade eden AKOM Şube Müdürü Orhan Akkaya, “Ankara’nın değişik noktalarını yaklaşık 400 kamera ile kontrol edip sinyalizasyon ve trafik akışını takibe diyoruz. Olası durumda sahadaki arkadaşlara haber vererek acil müdahale etmelerini sağlıyoruz. Yılbaşı büyük oranda sorunsuz geçti. Tüm ekipler sahadaydı. Tüm ekiplerle koordine kurarak çalışmaya devam ettik. Örneğin raylı sistemler 02.00 ye kadar otobüs sitemleri sabaha kadar 24 saat çalıştı. Ankaralılara hizmet vermek için ekipler çalışmaya devam etti. Şehrin temiz kalması olsun, kar ve buzla mücadele olsun ekiplerimiz Ankara’nın değişik bölgelerinde yerlerini aldı. İtfaiye ekipleri 46 nokta da 150 aracı ve 210 personeli ile hazır bulundu. Sağlık ekiplerimiz ve hasta nakil araçlarımız ile hizmeti sürdürdük. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankaralıların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için tüm altyapı hizmetlerini kullanarak başarı ile yılbaşını tamamladık. Bu gece için özel bir talimat almadık. Sonuç olarak işimizin bir parçası. Aynı heyecan ve şevkle 2020 yılında çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Elimizden gelen her şeyi Ankaralıların hizmetine sunmak istiyoruz”
Son teknolojiyi her zaman kullandıklarını vurgulayan AKOM Şube Müdürü Orhan Akkaya, “Çok yakın zamanda Afet Koordinasyon Merkezi için yeni bir yer inşa edeceğiz. Ankara’ya yakışır bir Afet Koordinasyon Merkezi olacak. Son teknoloji ile donatılmış ve Ankaralılara hizmetine sunulacak bir merkez haline gelecek" dedi.

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