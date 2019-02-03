HABER

(Özel) Trafik polisinden kamyon sürücüsüne ‘Nereye böyle’ anonsu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 09:12 | Son Güncelleme

Şişli’de bir kamyon şoförü, kasasına metrelerce yükseklikte kağıt yığını bağladığı aracıyla trafikte adeta kazaya davetiye çıkardı.

Şişli’de bir kamyon şoförü, kasasına metrelerce yükseklikte kağıt yığını bağladığı aracıyla trafikte adeta kazaya davetiye çıkardı. Kendisinin ve çevredeki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan kamyon sürücüsüne trafik polisinin ‘Nereye böyle’ diyerek anons yapması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şişli’de Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Okmeydanı istikametine giden bir kamyon şoförü, kasasına iple metrelerce yükseklikte kağıt yığını bağladığı araçla trafikte kazaya davetiye çıkardı. Metrelerce yükseklikte kağıt istiflediği kamyon ile yola devam eden sürücüye trafik polisi önce kamyonet plakasını söyleyerek, sonra da ‘Nereye böyle’ diyerek anons yaptı. Polis aracının anonsuna aldırış etmeyen sürücü, E-5 karayolundan Haliç Köprüsü’nden geçerek Fatih istikametine doğru yoluna devam etti. Kendisinin ve çevresindeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sorumsuz sürücü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

PARTNERBirlikte eğlendiler!Birlikte eğlendiler!
(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı
Yalnız yaşadığı evde ölü bulunduYalnız yaşadığı evde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

ABD ordusu ölümden döndü! Kıl payı kurtuldular

ABD ordusu ölümden döndü! Kıl payı kurtuldular

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.