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(Özel) Trafikte makas atarak seyreden kargo aracı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

Silivri’de trafikte makas atarak seyreden kargo aracı tehlike saçtı.

Silivri’de trafikte makas atarak seyreden kargo aracı tehlike saçtı. Kargo aracının makas atarak sürücülerin canını hiçe saydığı anlar kameralara yansıdı.
Görenleri şaşkına çeviren olay, Silivri Selimpaşa D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZUL 16 plakalı kargo aracı trafikte seyrettiği sırada araçların arasından makas atarak geçmeye başladı. Uzun süre makas atarak ilerleyen kargo aracı tehlike saçtı. Kargo aracının trafikte sorumsuzca makas atarak ilerlemesi diğer sürücülerin de canını tehlikeye attı. Olası bir kazaya davetiye çıkaran olay ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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