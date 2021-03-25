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(Özel) Trafikte sürücüler arasındaki tekmeli kavga kamerada

25.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta yol ortasında durarak yolcu alan taksi sürücüsüyle, arkasından gelen başka bir sürücü arasında kavga çıktı.

Esenyurt’ta yol ortasında durarak yolcu alan taksi sürücüsüyle, arkasından gelen başka bir sürücü arasında kavga çıktı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken, o anlar kameralara yansıdı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Ardıçlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, yolcu almak için yol ortasında duran taksiciye sinirlenen bir başka sürücü sinirlenerek küfürler etmeye başladı. İki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girmeye çalıştı.

Sürücülerin kavgasında tekmeler havada uçuştu
Vatandaşların araya girmesine rağmen sakinleşmeyen sürücülerden bir tanesi, aracından tornavida alıp taksi sürücünü tehdit etti. Taksicinin karşılık vermesi üzerine sinirlerine hakim olamayan sürücü bir anda yanındaki vatandaşların omuzundan destek alarak tekme attı. Bunun üzerine taksicide sürücüye doğru tekme savurdu. Taraflar vatandaşların uzun uğraşları sonucunda ayrılarak araçlarına binip bölgeden ayrıldı.
“Taksici yolcu almak için durdu arkadaki de kornaya bastı küfür ederek geldi“
Kavga anını anlatan Ahmet Kaya isimli vatandaş, “Taksici yolcu almak için durdu arkadaki de kornaya bastı küfür ederek geldi. Ondan sonra kavgayı ayırdılar adam arabadan bıçak mı tornavida mı ne aldı geldi. Ondan sonra yine ayırdılar. Şikayetçi falan olmadılar peş peşe ayrıldılar buradan” dedi.
Sürücülerin tekmeli kavgası kamerada
Yaşanan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin tartıştığı ve vatandaşların ayırmaya çalıştığı sırada sürücülerin birbirlerine tekmeler attığı görülüyor.

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