(Özel) Troya’yı bulan Alman arkeoloğun Çanakkale’deki 150 yıllık evi müze oluyor

Homeros’un ’İlyada Destanı’ndan esinlenerek 1870’li yıllarda Çanakkale’ye gelen ve yaptığı kazılar sonucu Troya Antik Kenti’ni bulan Alman Arkeolog Heinrich Schliemann’ın Çıplak köyünde 10 sene boyunca kaldığı ev müzeye dönüştürülüyor. 1822 yılında Almanya’nın Neubukow kentinde dünyaya gelen ve arkeolojik çalışmalara ilgi duyan Schliemann, Homeros’un İlyada Destanı’ndan ilham alarak Troya Antik Kenti’ni bulmaya karar vermişti. Bu hedefle 1870’li yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun izniyle Çanakkale’ye gelen ve kazılar esnasında Çıplak köyünde 10 sene boyunca kalan Alman arkeolog, tespitlerinin ve çalışmalarının karşılığını alarak Troya Antik Kenti’ni bulmuş ve tarihe ışık tutacak büyük bir başarıya imza atmıştı. Heinrich Schliemann’ın, Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı olan Çıplak köyünde yaklaşık 150 yıl önce 10 sene boyunca kaldığı ev bugün sponsor desteğiyle müzeye dönüştürülüyor. Temmuz ayında başlayan ve evin tarihi dokusuna zarar verilmeden yürütülen restorasyon çalışmalarının nisan ayının sonlarına doğru tamamlanması hedefleniyor. Troya Müzesi yolu üzerinde bulunan Çıplak köyünün genç muhtarı Ufuk Göçoğlu, Alman arkeoloğun kaldığı tarihi evin müzeye dönüştürülmesinin ardından çok sayıda yerli ve yabancı tarih meraklısının köyü ziyaret edeceğine inandıklarını dile getirdi.

"Köye ziyaretçi akını olacağını düşünüyoruz"

Alman arkeoloğun 1872 yılında Troya Antik Kenti’ni bulduğunu ve köylerindeki evinde 10 sene kaldığını belirten Çıplak Köyü Muhtarı Ufuk Göçoğlu, “Kendisi ünlü arkeologlardandı. Köyümüzde kaldığı bu evi müze haline getireceğiz. Kendisi 6 Ocak 1822 yılında Almanya’da doğuyor. Ticaretle uğraşıyor, bir dönem Amerika’ya gidiyor. Kendisi ünlü bir tüccar ve arkeolog. 1872 yılında İlyada Destanı’ndan esinlenerek Troya Antik Kenti’ni buluyor. Kazılar sırasında köyümüzdeki evinde 10 yıl boyunca ikamet ediyor. Şu an burayı gerekli girişimler sonrası müze haline getiriyoruz. Nisan ayına kadar restorasyon çalışmaları devam edecek. Nisan ayından sonra da müze olarak açılacak. Kendisi bir tarihe ışık tuttu. Burası müze olarak açıldıktan sonra da köye ziyaretçi akını olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

