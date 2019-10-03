(Özel) Tünel inşaatının çökmesi nedeniyle arazilerinde derin çukurlar oluşan aile mağdur oldu
(Özel) Tünel inşaatının çökmesi nedeniyle arazilerinde derin çukurlar oluşan aile mağdur oldu
(Özel) Tünel inşaatının çökmesi nedeniyle arazilerinde derin çukurlar oluşan aile mağdur oldu
(Özel) Tünel inşaatının çökmesi nedeniyle arazilerinde derin çukurlar oluşan aile mağdur oldu
(Özel) Tünel inşaatının çökmesi nedeniyle arazilerinde derin çukurlar oluşan aile mağdur oldu
(Özel) Tünel inşaatının çökmesi nedeniyle arazilerinde derin çukurlar oluşan aile mağdur oldu
(Özel) Tünel inşaatının çökmesi nedeniyle arazilerinde derin çukurlar oluşan aile mağdur oldu
(Özel) Tünel inşaatının çökmesi nedeniyle arazilerinde derin çukurlar oluşan aile mağdur oldu
(Özel) Tünel inşaatının çökmesi nedeniyle arazilerinde derin çukurlar oluşan aile mağdur oldu
(Özel) Tünel inşaatının çökmesi nedeniyle arazilerinde derin çukurlar oluşan aile mağdur oldu
(Özel) Tünel inşaatının çökmesi nedeniyle arazilerinde derin çukurlar oluşan aile mağdur oldu
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