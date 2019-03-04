HABER

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesinde yaşayan Ender ve Ayşegül Turan çifti, sokak köpeklerini her gece kendi elleriyle besliyor.Yaklaşık bir yıl önce Edremit ilçesine bağlı Memur-Sen TOKİ’ye gelen Turan çifti, sokak köpeklerinin aç ve soğukta kaldığını görünce harekete geçti.

Van’ın Edremit ilçesinde yaşayan Ender ve Ayşegül Turan çifti, sokak köpeklerini her gece kendi elleriyle besliyor.
Yaklaşık bir yıl önce Edremit ilçesine bağlı Memur-Sen TOKİ’ye gelen Turan çifti, sokak köpeklerinin aç ve soğukta kaldığını görünce harekete geçti. İlk olarak sokak köpekleri için bir baraka yapan Turan çifti, daha sonra onları beslemeye başladı. Yaklaşık üç aydır her akşam sokak köpekleri için evlerinde mama hazırlayan çift, gece karanlığında sokakları dolaşarak belli noktalara hazırladıkları mamayı bırakıyor.
Sokak hayvanlarının aç ve soğukta kalmalarına vicdanlarının el vermediğini ifade eden Ender Turan, “Bir akşam eşim camdan dışarı baktığında karda yatan köpekleri görünce üzüldü ve benden bir baraka yapmamı istedi. Ben de köpekler için bir baraka yaptım ve içine strafor koydum. Sonra süreç içerisinde köpeklerin kışın donmamak için yemeğe ihtiyacı olduğunu ve bunun barınaktan bile önemli olduğunu öğrendik. Aralık başında barınak yaptık ve bu barınak başta olmak üzere Memur-Sen TOKİ’deki bazı noktalara yaptığımız mamaları bıraktık. Daha sonra belediye de bir baraka bıraktı. Şu anda her iki barınakta da yavrular var. Her gece onlara evde hazırladığımız mamaları getirip veriyoruz” dedi.
Kar ve soğuk demeden her akşam sokak köpeklerine yem vermek için dışarı çıktıklarını dile getiren Turan, "Bunu severek yapıyoruz. Onlar da bizi görünce hemen barakalarından dışarı çıkıyorlar ve bizi karşılıyorlar. Bu çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.
Köpeklerden korktuğu halde bunu severek yaptığını ifade eden Ayşegül Turan ise “Onları çocuklarımız gibi düşünüyoruz. Çünkü onlar da canlı. Hatta aç kaldıklarında onların çaresizliğini düşünüyoruz ve iç sesimizi dinleyerek mama veriyoruz. Onların tok olduğunu bildiğimiz için vicdanımız rahat bir şekilde yatıyoruz” şeklinde konuştu.

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Tüm dünya Balotelli'yi konuşuyor!

Tüm dünya Balotelli'yi konuşuyor!

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

Son dakika: 93 terörist etkisiz hale getirildi

Onlarca terörist öldürüldü!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Günlük burç yorumları 4 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Bugün Ay, kova burcunda ilerliyor!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.