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(Özel) Turist gibi geldiler, sahte kimlikle bisiklet kiralayıp geri dönmediler

30.12.2020 09:46 | Son Güncelleme:
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Fatih’te bisiklet kiralama acentesine turist kılığında gelen iki kişi, sahte kimlikle bisiklet kiralayıp kayıplara karıştı.

Fatih’te bisiklet kiralama acentesine turist kılığında gelen iki kişi, sahte kimlikle bisiklet kiralayıp kayıplara karıştı. Hırsızların rahatlığı pes dedirtirken, yaşanan hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Sultanahmet Meydanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sultanahmet’te bulunan bir bisiklet kiralama acentesine turist kılığında gelen iki kişi, iş yeri sahibiyle konuşmaya başladı. İş yeri sahibiyle bir süre bisikletler hakkında sohbet eden hırsızlar, daha sonra günübirlik bisiklet kiralamak istediklerini söyledi.

Sahte kimlikle bisiklet kiraladılar, geri dönmediler
Bisiklet kiralama acentesi sahibinin dikkatini dağıtan şüpheliler, iş yerinin dışına çıkarak bisikletleri incelemeye başladı. Daha sonra sahte kimlikleri iş yerine bırakan şüpheliler, acentenin önünde bulunan bisikletlerden seçerek üzerine bindi. Erkek şahıs bisikletle iş yerinden ayrılırken, kadın hırsız ise bisiklet kullanmakta zorlandığı için yardım istedi. İş yeri sahibinin yardımının ardından, kadın hırsızda iş yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

Hırsızların turist kılığında gelerek bisiklet çaldıkları anlar kamerada
Tarihi Sultanahmet Meydanında bulunan bisiklet acentesinden hırsızlık yaptıkları anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin iş yerine girerek, bir süre konuştukları daha sonra dışarı çıkıp bisiklet kiralayıp kaçtıkları görülüyor.

Bir saatliğine kiraladıkları bisikletleri getirmediklerini belirten acente sorumlusu Mevlüt Bölek, “Bundan iki gün önce iki misafir bisiklet kiralamak istediklerini söylediler. Biz de kendilerine 1 saat karşılığında bisikletleri kiraladık. Yalnız teslim etmeleri gerektiği saatte geri getirmediler. Biz de bunun üzerine polis ekiplerine haber verdik. Sağ olsun polis ekiplerimiz yaptıkları araştırma sonucunda ertesi gün Sultanahmet Meydanı’nda kendilerini yakaladılar ve bisikletlerle beraber buraya getirdiler” dedi.

“Turistler ifadeleri alınıp ülkelerine gönderildi”
Kiralama bedelini tahsil ettikten sonra turistlerin ifade verdiğini ve ülkelerine sınır dışı edildiğini anlatan Bölek, “Şimdi normalde biz bisikletleri kiralarken iki misafirin de pasaportlarının fotokopilerini isteriz. Yalnız sadece hanımefendinin pasaportunu söylediler. Erkek şahsın pasaportunun olmadığını söylediler. Biz de bu durumda sadece hanımefendinin pasaportunu aldık. Nerede konakladıklarını sorduk. Yalnız bisikletleri getirmeyince kaldıkları oteli aradık. Bize bu isimdeki şahısların otelde konaklamadıklarını söylediler. Biz acentenin yerini bulamadık dediler. Yalnız bizimle iletişime geçmediler. Normal şartlarda bizimle iletişime geçmiş olsalardı biz herhangi bir ihbarda bulunmazdık. Böyle bir olayla da karşılaşmamış olurduk” diye konuştu.

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