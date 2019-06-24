HABER

(Özel) Türk baklavasını öğrenmek için Brezilya’dan geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 10:04 | Son Güncelleme

Brezilyalı sanatçı Gabriel Hime, ailesi ile birlikte gastronomi turu kapsamında Türkiye’ye uğradı.

Brezilyalı sanatçı Gabriel Hime, ailesi ile birlikte gastronomi turu kapsamında Türkiye’ye uğradı. Türk baklavasına merak eden aile Nadir Güllü ile mutfağa girerek baklavanın püf noktalarını öğrendi.
Brezilyalı sanatçı Gabriel Hime ve ailesi gastronomi turu kapsamında Türkiye’ye uğradı. Türk mutfağından etkilenen aile gastronomi turuna Türk baklavasını ekledi. Türk kültür ve yemeklerinden etkilenen aile ünlü baklavacı Nadir Güllü ile mutfağa girerek baklavanın püf noktalarını ve tüm detaylarını öğrendi.
Çevirmen eşliğinde baklava yapımın anlatıldığı turda mutfağa girişteki ilginç selamlama Breziyalı sanatçı ve ailesini şaşırttı. Mutfağa bone ve önlüklerle giren aile o anları cep telefonları ile kaydetti. Daha sonra baklava yapmak için kollarını sıvayan Hime, Nadir Güllü’nün gösterdiği şekilde hamura un serpti. Oklavayı eline alan sanatçı hamur açmak için kollarını sıvadı. Baklavanın her detayının anlatıldığı Brezilyalı aile dikkatlice Nadir Usta’yı dinledi. İncecik açılan baklava yufkasının arkasından Türk ve Brezilya bayrağı gösteren ustalara şaşkınlığını gizleyemeyen Hime “Muhteşem” yorumunu yaptı.
Yapılan baklavaları fırına gitmeden önce dilimleyen Hime baklavanın tüm aşamalarına eşlik etti. Daha sonra Nadir Güllüoğlu, baklavanın pişme ve şerbet derecesi hakkında bilgi verdi. Yapılan baklavayı tadan aile Nadir Usta’nın talimatları ile önce bir yudum su içip ardından baklavaları tattı.
“Baklavacılık emek ister güç ister dikkat ister itina ister”
Türk mutfağının bir parçası olan baklavayı tanıtmak için burada olduğunu söyleyen Nadir Güllü, “Baklavacılık emek ister güç ister dikkat ister itina ister öyle bakmakla olmuyor buraya dünyaca ünlü yıldızlar geliyor. Çok zor diyorlar. Bu Brezilyalı büyük bir aile gastronomi turu yapıyorlar. Ünümüzü duyup seyretmeye gelmişler. Sadece Türk kültürünü tanımaya gelmişler. Firmamızı ve bizi merak etmişler. Biz Türk kültürünü tanıtmak için buradayız. Türk mutfağının parçası olan baklavayı böylece tanımış oldular” dedi.
Baklavayı tadan Hime ise “Baklava muhteşem” yorumunu yaptı.

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
Operasyon başlatıldı! Çok sayıda kişi için gözaltı kararıOperasyon başlatıldı! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı
Kırkağaç kavunu üreticinin yüzünü güldürecekKırkağaç kavunu üreticinin yüzünü güldürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Operasyon başlatıldı! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı

Ak Parti'nin kalesinde CHP kazandı! Fatih halkı ne diyor?

Ak Parti'nin kalesinde CHP kazandı! Fatih halkı ne diyor?

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Köprüde feci kaza! Araç takla attı, trafik kilit

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.