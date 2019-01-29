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(Özel) Türk müziğinin eşsiz seslerinden Özer, yeni haliyle görenleri şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.01.2019 07:36 | Son Güncelleme

Türk müziğinin eşsiz seslerinden Zerrin Özer, Üsküdar’da bir halk konseri verdi.

Türk müziğinin eşsiz seslerinden Zerrin Özer, Üsküdar’da bir halk konseri verdi. Usta sanatçı Özer, diyet ve sporla verdiği 26 kiloyla hayranlarının karşısına çıktı. Zerrin Özer zayıflamasıyla ilgili konuşarak, "Sağlığım için kilo vermem gerekiyordu" dedi.
Türk müziğinin eşsiz seslerinden Zerrin Özer, Üsküdar’da bir halk konseri verdi. Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde yapılan konserde Özer; ’Son Mektup, Hani Dünya Tatlısı, Kıyamam, Her Şey Seninle Güzel’ gibi unutulmaz şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdi. Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Üsküdarlı vatandaşlar adeta akın etti. Koridor boşluklarının bile dolduğu konserde Üsküdarlılar doyasıya eğlendi.
Bir hayranı ise sahneye çıkıp Özer’e sarılırken oldukça duygusal anlar yaşadı. Zerrin Özer diyet ve sporla verdiği 26 kiloyla da hayranlarının karşısına çıktı. Usta sanatçı kendi sağlığı için fazla kilolarından kurtulmak zorunda olduğunu söyledi.

“Üsküdar demek bence müzik demek"
Üsküdar’ı hep müzikle hatırlayacağını söyleyen Özer, "Üsküdar demek bence müzik demek. Buraya geldim ve bütün duvarlarda bu yazıyı okudum. Olağanüstü duygulandım. Bir sanatçı olarak, müziğin hepimizin ruhuna ne kadar katkısı olduğunu biliyorum. Bugünden sonra Üsküdar’ı hep böyle müzik olarak hatırlayacağım. Çok mutluyum. Çok duyguluyum. Gelen dostlarımızdan bazıları oturamamış. Ağlayacak gibi oldum. Çok üzüldüm" diye konuştu.
Sağlığı için kilo vermesi gerektiğini belirten Özer, "İyi hissediyorum. Sağlığım için vermem gerekiyordu. Her zaman söylediğim bir şey var. Hep sevenler beni bir yere getirdi. Rabbim hiçbirini başımdan eksik etmesin. Sanatçı oluyorsunuz ve sanatçılığınızla çalışırken, şarkılar üretirken sizinle birlikte yol alıyorlar. Ben onların ölsem de hakkını ödeyemem. Onlar ne isterse o olur" dedi.
Hayatta en önem verdiği şeyin hayvanlar olduğunu dile getiren Özer, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e bu konuda gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederek, "Benim iki tane köpeğim, iki tane kedim var. Hiç kimse kızmasın, çoğu insandan çok seviyorum onları. Sayın Hilmi Başkanım da çok değer veriyormuş bu konuya. Sokak hayvanlarına çok büyük destek oluyormuş. Allah onun o güzel yüreğine göre versin. Çünkü bir tarafları acısa söyleyemezler. Bir yerleri rahatsızlansa dile getiremezler ama her zaman sizin yanınızdalar" şeklinde konuştu.

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