(Özel) Türkiye onların dostluğunu İHA sayesinde tanıdı

Zonguldak’ta tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde nöbet tutan köpeği ile yaşadığı dostluğu herkese örnek olan 59 yaşındaki Murat Kahveci, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Kahveci’nin ’Bayram’ adını koyduğu köpeği ise herşeyden habersiz acil servis önünde sahibinin gelmesini bekliyor.

Kent merkezinde yaşayan 59 yaşındaki Murat Kahveci, yaklaşık 3 sene önce trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kahveci, bir süre Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi gördü. Bu süre boyunca adını ’Bayram’ koyduğu köpeği ise Acil Servis önünde sahibine refakat etti. Günlerce hastane önünde nöbet tutan köpeğini zaman zaman tekerlekli sandalyesi ile ziyaret eden Kahveci, bisküvi ile besleyerek hasret giderdi. İHA’nın gündeme getirdiği ikilinin dostluğu ise görenleri hayran bıraktı.

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Yıllar önce hayatını kaybeden babası Bayram Kahveci’ye olan sevgisi nedeniyle oğlunun adını da Bayram koyduğunu ifade eden Kahveci, 2 yaşındayken aldığı Golden cinsi köpeğine de "Bayram" ismini koymuştu. Yaklaşık iki yıl önce İHA’ya konuşan Kahveci, "Şu anda rahatsız olduğum için hastanelerdeyim. Uzun süredir hastanedeyim. Sadık dostum. Babamın adı ve çocuğumun ismini koydum. Beni terk etmeyen ölen babam. Babamın ve oğlumun ismi de Bayram. Bayram’la bağım uzun yıllara dayanır. Bunu çocuğum yerine koydum. Bununla yıllarımı geçirdim. Ben hastanedeyken bahçede beni bekliyor. Gece gündüz buradan ayrılmıyor. Ayrılmaz buradan. Buradan çıktığım zaman beraber gideriz. Ben buradan taburcu olunca zaten eve gideriz. Burada kaldığım sürece buradan hiç ayrılmaz. Çok sadık.” diye ifade etmişti.