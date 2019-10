(Özel) Türkiye onların dostluğunu İHA sayesinde tanıdı

"Sahibi geldi sanıp ambulansları kokluyor" Gittiği her yerde köpeğini yanından ayırmayan Murat Kahveci’nin köpeğiyle olan dostluğu görenleri duygulandırdı. İHA’nın fotoğrafladığı ikili adeta dünyaya örnek oldu. Ancak Murat Kahveci, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçiren Kahveci, kaldırıldığı Karabük’teki hastanede yaşamını yitirdi. Kahveci’nin cenazesi Zonguldak’ta toprağa verildi. Ancak hastane bahçesinden ayrılmayan köpeği ise adeta insanlık dersi verdi. Kahvecinin hastane bahçesindeki nöbetini sürdüren köpeğin vefasını anlatan taksici esnafı Engin Çiftçi, "İnsanların birbirlerini yedikleri şu dönemde gerçekten vefa borcunu bu köpek o akşam gösterdi. Gece 23.00 sıralarıydı. Köpek hastane bahçesinde ulumaya başladı. Murat Kahveci içeride fenalaştı geri döndürdüler. Karabük’e yoğun bakıma gönderdiler. Bu kadar vefasızlığın olduğu günümüzde o köpek vefayı unutmamış. O gece ulumaya başladı. Halen gelen ambulansları gidip kokluyor. Anlatılmaz bir şey. Hayvanı sevmeyen insanı sevmezmiş. Ama rahmetli o köpek için de çarşıya mı gidecek buradan taksiye binerdi. Köpeği ön koltuğa bindirirdi. O köpek kaç gündür buralarda sahibini bekliyor. Allah rahmet eylesin o da iyi bir arkadaşımızdı. Burada herkes bayramın hayat hikayesini biliyor. Gidip geldikçe aynı sevgiyi Bayram’a göstermeye çalışıyoruz. Sahibinin eksikliğini hissettirmemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Her gün sahibini arıyor"

Esnaflardan Kerim Büyükaydın ise "O akşam ben gece buradan işe giderken durağa uğradım. On dakika öncesinde Murat ağabeyin kalbi durmuş. Kalp masajıyla kurtarmışlar. Ardından Karabük’e sevk etmişler. Şurada o gün sabaha kadar havladı. Sabah işe geldik. Burada arkadaşlar Murat ağabeyin öldüğünü söylediler. Ambulanslara baktı, epey sadıktı. Burada her gün gelen ambulanslara, taksilere bakıyor. Sahibini arıyor" dedi.