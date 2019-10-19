HABER

(Özel) Türkiye’de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 10:10 | Son Güncelleme

Dünyada daha önce sadece 6 kişide tespit edilen EMC Gen1 hastalığı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Muhammet Çakan (7) ve Amina Çakan (3) isimli iki kardeşte tespit edildi.

Dünyada daha önce sadece 6 kişide tespit edilen EMC Gen1 hastalığı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Muhammet Çakan (7) ve Amina Çakan (3) isimli iki kardeşte tespit edildi. Türkiye’de ki hastanelerde tedavi için sonuç alamadıklarını söyleyen anne Zeynep Çakan, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak yardım istedi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Zeynep Çakan’ın 7 yaşındaki oğlu Muhammet Çakan ile 3 yaşındaki kızı Amina Çakan, Türkiye’de eşi bulunmayan, dünyada ise şuana kadar altı kişi de görülen EMC GEN1 hastalığına yakalandı. Türkiye’nin birçok ilinde tedavi için çözüm arayan anne Zeynep Çakan, Almanya’da hastalık üzerine tedavi sonucuna ulaşmış doktora ulaştı. Almanya’ya gönderilen kan örneklerinin sonuçlarına göre çocuklara EMC GEN1 hastalığı tanısı konulurken, tedavi süreci için çocukların Almanya’ya gitmesi gerektiği belirtildi. Çocuklarının tedavi olmasını isteyen anne Zeynep Çakan, Sağlık Bakanlığı’ndan yardım istedi.
"Bir çocuğun yürüyememesi, yemek yiyememesi çok zor"
Konuyla ilgili açıklama yapan anne Zeynep Çakan, "Muhammet 7, Amina 3 yaşında. İkisi de EMC GEN1 hastası. Türkiye’de ne yazak ki tanısı konulmadı. İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa’da hastanelere gittik. Ama ne yazık ki hiç bir sonuç elde edemedik. Tanısı Almanya’da konuldu. Orada bir doktor bulduk ve kan örneklerimizi gönderdik. Orada EMC GEN1 hastalığı olduğu ortaya çıktı. Oradaki doktorlarla irtibat haline geçtik. Doktorlar tedavisi olabileceğini söylediler. Fakat çocukların oraya gitmesi ve doktorların görmesi gerekiyor. Ben daha önce Valilik ve Kaymakamlığa başvurdum. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ama bir sonuç elde edemedim. Ben Sağlık Bakanlığı’na rica ediyorum. Çocuklarımın tedavi olmasını, yürümesini, konuşmasını istiyorum. Her annenin isteyebileceği şeyler. Bir çocuğunun yürüyememesi, konuşamaması, oturamaması en zor olan şeyler. O yüzden Bakanlığımızdan rica ediyorum. Çocuklarım tedavi haklarını vermelerini istiyorum" dedi.
Anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
Çocuklarının zaman zaman yoğun bakıma yattığını ve zor zamanlar geçirdiğini gözyaşlarıyla anlatan anne Zeynep Çakan, "Yemek yiyemiyorlar. Daha önce mideleri delinecekti. Hortum takılacaktı ama ben çok uğraştım. Terapistlere götürdük. Elimden gelen her şeyi yaptım. Bu tedavi edilmediği sürece ilerliyor. Benim daha önce gittiğim hiç bir kapıda bir sonuç elde edemedim. Türkiye’de tek tanısı kanıtlanmış hasta biziz. Dünya’da 6 kişi de var. Gen uyuşmazlığından dolayı böyle olmuş. Türkiye’de gen tedavisi olmadığı için çocuklarımda böyle bir kalıtsal kaldı. Kızım 10 gün önce yoğun bakımdan çıktı. Ben sürekli bu durumları yaşıyorum. Bir anne ve babanın en zor yaşadığı duygular bunlar. Hiçbir çocuk bu şekilde olmasın. Bütün çocukların yürümeye, konuşmaya, oturmaya hakkı var. Yetkililere sesleniyorum. Onların tedavisi için gereken yapılsın" ifadelerini kullandı.
Tedavi için Almanya’ya gitmesi gerekiyor
Sağlık Bakanlığı’ndan yardım isteyen anne Zeynep Çakan, "Maddi imkansızlıklardan dolayı götüremiyoruz. Valiliğe başvurduğumuzda bize çocukların bir kere gidip-gelip bir fatura kesilmesi lazımmış. Doktorda çocukları görmeden fatura kesilemeyeceğini söylüyor. Çünkü çocukları görmesi lazım. Ama bizimde götürmeye gücümüz yetmediği için zaten yardım kampanyası başvurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.

(Özel) Türkiye’de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ediyorlar

(Özel) Türkiye’de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ediyorlar

(Özel) Türkiye’de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ediyorlar

(Özel) Türkiye’de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ediyorlar

(Özel) Türkiye’de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ediyorlar

(Özel) Türkiye’de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ediyorlar

(Özel) Türkiye’de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ediyorlar

(Özel) Türkiye’de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ediyorlar

(Özel) Türkiye’de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ediyorlar

(Özel) Türkiye’de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ediyorlar

(Özel) Türkiye’de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ediyorlar

(Özel) Türkiye’de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ediyorlar

(Özel) Türkiye’de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ediyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

NATO'dan Türkiye-ABD arasındaki anlaşma açıklaması

NATO'dan Türkiye-ABD arasındaki anlaşma açıklaması

On binler sokaklarda! Ülke karıştı, uçak seferleri iptal oldu, derbi ertelendi

On binler sokaklarda! Ülke karıştı, uçak seferleri iptal oldu, derbi ertelendi

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Son dakika! Adıyaman'da terör opersyonu

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

ABD ve İsrail, 'Türkiye-ABD mutabakatını' görüştü!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

Son dakika: Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı

Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.