(Özel) Türkiye’de ikametgahı bulunan gurbetçiler prim ödemek zorunda kalıyor

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması, yurt dışında yaşayan Türkleri de etkiliyor. Yurt dışında yaşayan ama ikameti hala Türkiye’de bulunan gurbetçiler sağlık primi ödemek zorunda kalabilirken, uygulamadan haberi olmayan vatandaşların borçları ise birikerek hacze kadar gidebiliyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Kadir Denizci, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de unutmuş oldukları borçlar olabildiğini belirterek, “Bu borçların başında da Genel Sağlık Sigortası borcu geliyor. Türkiye’de hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar genel sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar. Bunun için de bağlı bulundukları kaymakamlığa giderek oradaki sosyal yardımlaşma vakıflarından aile gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Eğer hane geliri asgari ücretin 3’te 1‘inden az ise işte o zaman bu sağlık sigortasını devlet karşılıyor ama değilse kişiye göre belli bir ödeme yapılıyor. Her kişinin genel sağlık sigortası olmuş oluyor” diye konuştu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara prim borcu geliyor

Yurt dışında yaşayan 100 kişiden 80’inin ikametgahının Türkiye’de bulunduğunu ifade eden Denizci, “Çünkü ikametgahı olmadığı zaman resmi kurum ve kuruluşlarda işlem yapamıyorlar. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti kişinin yurt dışında olduğunu bilmiyor ve yurt dışında yaşayan vatandaşımıza borç geliyor. Borçlar biriktiği zaman da haciz yoluna kadar gidiyor” şeklinde konuştu.