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(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde üretilen eşek sütünün litresi 100 liradan Türkiye’nin her yerine satılıyor.Orhaneli ilçesinde ikamet eden Mazhar Ergin (26), 6 yıl önce eniştesinin babasının kanserden hayatını kaybetmesiyle birlikte bu işi yapmaya başladı.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde üretilen eşek sütünün litresi 100 liradan Türkiye’nin her yerine satılıyor.
Orhaneli ilçesinde ikamet eden Mazhar Ergin (26), 6 yıl önce eniştesinin babasının kanserden hayatını kaybetmesiyle birlikte bu işi yapmaya başladı. Ergin, eniştesiyle birlikte 25 eşek bakıyor. Eşeklere çocuğu gibi bakan Ergin, her gün günde 4-4,5 litre arası süt sağıyor. Bir eşek ortalama 300 mililitre ile 1 litre arasında süt veriyor. Satışlarını genelde internet üzerinden yapan Ergin, taleplere yetişemiyor. Ergin, her gün şehir merkezine de süt götürüp satıyor.
Eniştesiyle beraber bu işi yaptıklarını dile getiren Ergin, "6 yıldır yaklaşık bu işle uğraşıyoruz. Eniştemin babası kanserden vefat edince bu işe başladık. Tedavi ararken eşek sütünün faydasını görünce yapmaya başladık. Astım, bronşit, kanser, kemik erimesi gibi hastalıklara iyi geliyor, doktorlar da tavsiye ediyor. Günde 4-4.5 litre süt alıyoruz. Bir eşek 300 mililitre ile bir litre arasında süt veriyor. Litresini 100 liradan satıyoruz. Bir eşekten az süt çıktığı için pahalı. Türkiye’nin her yerine eşek sütünü gönderiyoruz. Eşek sütü almak için bize internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Dolapta durduğu zaman bozulma ihtimali yok. 1 litre süt bir yetişkine 5 gün gidebiliyor. Sabah, akşam birer çay bardağı tavsiye ediyoruz. Zaten eşek sütünü çiğ içmemiz gerekiyor. Kaynatıldığı zaman bozuluyor" dedi.
Öte yandan eşek sütü boğmaca, bronşit, astım gibi hastalıklarla beraber cilt, karaciğer, kolon ve mide kanserine karşı etkili. Kemik erimesinin de önüne geçen eşek sütü, çocukların hem zihnî, hem bedenî gelişiminde etkili.

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor
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