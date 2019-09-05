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(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan Balıkdamı Kuş Cenneti, birçok balık türünün yanı sıra 256 çeşit göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan Balıkdamı Kuş Cenneti, birçok balık türünün yanı sıra 256 çeşit göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İç Anadolu Bölgesi’nin ’Amazon Nehri’ olarak tanımlanan gölet ilk defa havadan görüntülendi.
Çok sayıda balık ve kuş türüne ev sahipliği yapan Balıkdamı Kuş Cenneti, Sakarya Nehri’nin üzerinde bulunuyor ve Türkiye’nin en büyük sulak alanlarının başında geliyor. Gölet ve büyük sazlıklardan oluşan bu sulak alan yaklaşık 30 bin dönümlük arazinin üzerinde yer alıyor. Asya’da yaşayan yabanıl su kuşları için batıdaki son durak olma özelliğini de taşıyan Balıkdamı, kuzey ve güney ülkeleri arasında mevsimlik göç eden kuşlar için en önemli konaklama noktalarından biri olarak biliniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, Balıkdamı’nın çok önemli bir sulak alan olduğunu söyledi. Demirtaş, "Sakarya nehrinin üzerinde bulunan Balıkdamı dediğimiz havza, 30 bin dönüme kurulu bir arazidir. Çok sayıda balığı bünyesinde barındırırken ayrıca göçmen kuşların da ana yatağıdır, 256 civarında kuş türüne rastlanmıştır. Balıkların yapılanması ve kuşların göç yaparken burada konaklamaları görülmektedir. Türkiye’nin büyük bitki alanlarından bir tanesidir, çok önemli bir havzadır" diye konuştu.

"Sakarya nehrimiz kuruyor, dikkat etmemiz gerekiyor"
Balıkdamı Kuş Cenneti’nin kurumaması için çeşitli önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Osman Demirtaş, "Sulama şekillerinin mutlaka buralarda değiştirilmesi ve sularımızın mutlaka korunması gerekiyor. Sakarya nehrimiz kuruyor dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dikkat etmezsek 825 kilometre alandaki tarım arazilerinin sulanması da etkilenecek. Bu suların kullanılırken dikkatli kullanılması gerekiyor. Allah’ın getirdiği bir kuraklık var, ama alınması gereken de önlemler var. Devletimiz tarafından bu önlemlerin alınması gerekiyor. Siz suyu depolayıp yavaş yavaş alırsanız ve tarım arazilerinde damlama sulamaya geçerseniz sulamanın yapısını gerçekleştirirsiniz. Orada bitki türünün kuşa, kuşun o bitkiye, bitkinin balığa ihtiyacı var, balığın da o bitkiye ihtiyacı var. Döngünün bu şekilde olması gerekir" ifadelerini kullandı.

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi

(özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan görüntülendi
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