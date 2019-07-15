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(Özel) Türkiye’nin ‘Maldivleri’ şimdi de çamuru ile ün salmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:03 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ‘Maldivleri’ olarak adlandırılan Burdur’daki Salda Gölü yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaretçi akınına uğrarken, ziyaretçiler göl kıyısında biriken ve yüksek mineral taşıyan çamuru cilde iyi geldiğini söyleyerek vücutlarına sürüyorlar.Burdun’un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli görüntüsü ile ilgi odağı olmaya devam eden Salda Gölü son yıllarda çamuru ile de ün salmaya başladı.

Türkiye’nin ‘Maldivleri’ olarak adlandırılan Burdur’daki Salda Gölü yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaretçi akınına uğrarken, ziyaretçiler göl kıyısında biriken ve yüksek mineral taşıyan çamuru cilde iyi geldiğini söyleyerek vücutlarına sürüyorlar.
Burdun’un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli görüntüsü ile ilgi odağı olmaya devam eden Salda Gölü son yıllarda çamuru ile de ün salmaya başladı. Göl, Denizli ve Isparta gibi çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden yoğun bir ziyaretçi akınına uğrarken özellikle hafta sonları yabancı turist kafilelerini de ağırlıyor. Dağların arasında adeta saklı bir cennet gibi duran ve su rengi ile dünyanın en ünlü kumsallarından biri olan Maldivler’i anımsatan Salda Gölü kıyısındaki çamur çukurları da ile de dikkat çekiyor. Kıyıda biriken çamurun minareli kil şeklinde olduğu ve cilde iyi geldiği biliniyor. Göle girdikten sonra kıyıdaki çamur çukurlarına da girerek adeta çamur banyosu yapan ziyaretçileri minareli olduğu öğrenilen çamuru vücutlarına sürüyorlar. Çamuru sürdükten sonra bir süre güneşlenen ve vücutlarında çamurun kurumasını bekleyen ziyaretçiler ardından tekrar göle giriyor. Çoluk çocuk, genç yaşlı çamur çukurlarına giren ziyaretçiler yaptıkları çamur banyosu sonrasın da ise ilginç görüntüler oluşturuyorlar.
Fotoğraf meraklılarının da ilgi odağı olan Salda Gölü özellikle öz çekim tutkunlarının vazgeçilmez mekanlarından biri haline gelmiş durumda. Çamur çukurları ve gölden çıkanlar hemen cep telefonlarına sarılarak o anları ölümsüzleştiriyorlar.

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