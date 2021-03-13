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  4. (Özel) Tuzla’da feci kaza: Lüks aracıyla şarampole yuvarlandı

(Özel) Tuzla’da feci kaza: Lüks aracıyla şarampole yuvarlandı

13.03.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Tuzla’da lüks aracıyla hız yapan sürücü şarampolden aşağı uçtu.

Tuzla’da lüks aracıyla hız yapan sürücü şarampolden aşağı uçtu. Araç sürücüsü ve yanındaki kadın yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaza, Tuzla Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 PG 6375 plakalı araç sürücüsü Hasan Aydın lüks aracıyla aşırı hız yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Hasan Aydın ve Hilal Bozkurt’u kurtarmak için çalışmalar yürüttü. Ekiplerin uzun süren çabaları sonrası araçtan çıkarılan sürücü Aydın ve yanındaki arkadaşı Bozkurt’a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan meydana gelen kazada Hasan Aydın kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, arkadaşı Hilal Bozkurt’un ise durumun ağır olduğu öğrenildi.

"İnsanlar yukarıdan aşağı bakıyordu"
Kazanın meydana geldiği esnada olay yerinde olan motosiklet sürücüsü Sedat Akkuş, “Trafik durma noktasına gelmişti. İnsanlar yüksekten aşağı doğru bakıyordu. Bende motosiklet ile kenardan geldim. Polis, itfaiye, acil servis ekipleri geldi. Otomobil şarampole yuvarlanmış” diye konuştu.

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