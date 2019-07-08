(Özel) Tuzla’da polis ekiplerin yaşanan arbedeyi önlemek için havaya ateş açtığı anlar kamerada

Tuzla’da bir kavga ihbarını değerlendiren polis ekipleri olay yerinde bir kişiyi gözaltına almaya çalışınca vatandaşlarla arbede yaşandı. Arbedenin büyümesi üzerine polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Yaşanan sıcak anlar ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Tuzla Şifa Mahallesinde önceki gün polis ekiplerine kavga ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bu sırada bir kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Çevrede bulunan esnaf gözaltına alınan şahsın olayla ilgisi olmadığını söyleyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Bunun üzerine şahıslarla polis arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri kalabalığı uzun süre dağıtamadı. Bunün üzerin polis ekipleri silahlarını çıkararak havaya ateş açtı. Uzun süren gerginlik polisin bu hamlesiyle son buldu. Öte yandan yaşanan bu anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Polisin, onlarca vatandaşın birbirine girdiği kavgaya müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde onlarca vatandaş kavga ediyor, polis tarafları ayırmak için kavgaya müdahale ediyor. Daha sonra polis ekipleri bir vatandaşı gözaltına almaya çalışıyor. Kalabalık polise tepki gösterince polis ekipleri havaya art arda ateş açıyorlar.



