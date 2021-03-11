(Özel)- Tuzla’da Suriyeli ailenin kaldığı gecekonduda tüp patlaması

Tuzla’da, Suriyeli aileye ait bir gecekonduda tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama esnasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tuzla Orta Mahalle’de saat 18.30 sıralarında Suriyeli bir ailenin yaşadığı gecekondu evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli aileye ait olan bir gecekondu evde kimsenin olmadığı esnada tüp patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle başlayan yangın sonrası ev alevlere teslim oldu. Evden gelen patlama sesleri sonrası sokağa dökülen çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise evi saran alevlere müdahale etti. Meydana gelen yangın sonrası evde kimsenin bulunmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, gecekondu ev kullanılamaz hale geldi.

Olay yaşandığı mahalle sakinlerinden Doğan Erdoğan, “Evde tüp patlaması oldu. Evin içerisinde kimse yoktu. Patlamanın etkisiyle ev yanmaya başladı. Ev zaten tamamen yanmış durumda. Neyse ki ev sahibi olan Suriyeli ailenin sağlık durumu iyi” diye konuştu.

