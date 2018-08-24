HABER

(ÖZEL)- UBER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL (ÖZEL)- UBER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA İstanbul Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce yapılan UBER ve Scotty denetimlerinde sürücülere cezai işlem uygulandı.

DHA İSTANBUL (ÖZEL)- UBER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA İstanbul Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce yapılan UBER ve Scotty denetimlerinde sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği?ne bağlı ekipler, UBER ve Scotty?e yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında ekipler, saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Nisbetiye Caddesi?nde denetime başladı. Ekipler, genellikle UBER taşımacılığın yapıldığı çok sayıda lüks aracı durdurdu. UBER aracı olduğu tespit edilen araçların ise belgeleri kontrol edilerek UBER aracı olup olmadıkları soruldu. UBER aracı olduklarını ifade eden sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Belgeleri kontrol eden ekipler, ?İlgili belediyeden izin ruhsatı almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yol taşımakö suçundan ilk kez yakalanan sürücülere 3 bin 6 lira ceza, birkaç kez yakalanan sürücülere ise 5 bin 10 lira ceza kesti. Öte yandan ekipler motosiklet taşımacığı olan Scotty?e yönelik de uygulama yaptı. Ekipler şüphelendikleri motosikletleri durdurarak sürücülerin cep telefonlarında Scotty uygulaması olup olmadığını kontrol etti. Yapılan uygulamalarda 5 araca yaklaşık 25 bin lira idari para cezası verildi. BİZDEN FAZLA YOLCULAR UBER?İN YASALLAŞMASINI İSTİYORLAR UBER hizmeti verdiği için ekipler tarafından ceza yazılan Süleyman Yılmaz ?UBER hizmeti veriyorum. İkinci sefer yakalandım. Yaklaşık 5 bin lira ceza uygulandı. 3 aydır bu işi yapıyorum. UBER?in mahkeme süreci devam ediyor. Şuan için bize 'çalışın' diyorlar biz de çalışıyoruz. Ceza yersek de UBER?e gönderiyoruz onlar ilgileniyorlar. UBER?in yasallaşmasını istiyoruz. Bizden fazla yolcular UBER?in yasallaşmasını istiyor. UBER?e karşı yoğun bir talep var. Hiç boş durmuyoruz. İşler çok güzel" dedi. TAKSİCİLERİ DE ANLAMAK LAZIM Taksicilerin de tepkisi anladığını belirten Yılmaz, ? Taksici arkadaşları da anlamak lazım. Onların da duraklarının önünde yolcu almamak lazım. Benim taksicilerle hiçbir sıkıntım olmadı" dedi. GENELLİKLE ARAP TURİSTLER TERCİH EDİYOR UBER?in genellikle yabancı turistler tarafından tercih edildiğini söyleyen bir sürücü iseö Bayram başladığından beri zaten hiç Türk yolcu yok. Genellikle Araplar tercih ediyor. Genellikle otel ve alışveriş merkezlerinden turist taşıyoruz" dedi.

PARTNERBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyorBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyor
Gencin boğulmasına şahit oldular, yüzmeye devam ettilerGencin boğulmasına şahit oldular, yüzmeye devam ettiler
Kaza kurbanı ikiz kardeşler, yan yana toprağa verildiKaza kurbanı ikiz kardeşler, yan yana toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Korkunç ölüm!

Korkunç ölüm!

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.