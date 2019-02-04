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(Özel) Uçak beklerken tulum çalıp horon oynadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 09:08 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Trabzon’a gitmek için Atatürk Havalimanı’na gelen Rizeli yolcular, uçağı beklerken yerlerinde duramayıp tulum çalıp horon oynadı.İstanbul’da düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı kapsamında Rize’den İstanbul’a gelen bir grup, dönüş için Atatürk Havalimanı’na geldi.

İstanbul’dan Trabzon’a gitmek için Atatürk Havalimanı’na gelen Rizeli yolcular, uçağı beklerken yerlerinde duramayıp tulum çalıp horon oynadı.
İstanbul’da düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı kapsamında Rize’den İstanbul’a gelen bir grup, dönüş için Atatürk Havalimanı’na geldi. Uçak saatini bekleyen Rizeliler yerlerinde duramayıp önce tulum çaldı daha sonra da horon oynadı. Havalimanında bekleyen yolcuların keyifle izlediği o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Havalimanı içerisinde yayla ortamı rahatlığında horon oynayan Rizelileri havalimanı personelleri de şaşkın bakışlarla izledi. Yetkililer tarafından herhangi bir engelle karşılaşmayan Rizeliler uçak saati gelene kadar tulum eşliğinde el ele tutuşup horon oynadı.

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