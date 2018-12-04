HABER

Özel uçak pilotuna mesajla gelen bomba ihbarı asılsız çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 15:53 | Son Güncelleme

TRABZON Havalimanı'nda özel uçağın kalkış için hazırlık yapan pilotuna cep telefonundan  'Uçakta bomba var' mesajı geldi.

Özel uçak pilotuna mesajla gelen bomba ihbarı asılsız çıktı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON Havalimanı'nda özel uçağın kalkış için hazırlık yapan pilotuna cep telefonundan 'Uçakta bomba var' mesajı geldi. Uçakta yapılan aramada herhangi bir patlayıcıya rastlanmazken, polis cep telefonu mesajını gönderen kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.
Trabzon Havalimanı'ndaki olay, pazar günü meydana geldi. Adı öğrenilemeyen iş insanına ait özel uçağın pilotu Z.H.'nin cep telefonuna, kalkış için hazırlık yaptığı sırada 'Uçakta bomba var' mesajı geldi. Pilot, tanımadığı numaradan gelen mesajı görünce durumu hemen kuleye bildirdi. Kulenin bilgi vermesi üzerine de uçağa çok sayıda polis ekipleri yönlendirildi. Uçakta yapılan arama ve incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.
Pilot Z.H. mesaj atan kimliği belirsiz kişiden şikâyetçi olurken, polis asılsız bomba ihabrını yapan mesajın gönderildiği cep telefonu numarasının sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Özel uçak pilotuna mesajla gelen bomba ihbarı asılsız çıktı

PARTNERUtandıran yolcular şaşırtıyor! Yol boyunca böyle oturduUtandıran yolcular şaşırtıyor! Yol boyunca böyle oturdu
Eşini, çalıştığı dişçide bacağından vurduEşini, çalıştığı dişçide bacağından vurdu
Yolun karşısına geçerken otomobil çarptıYolun karşısına geçerken otomobil çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Akılalmaz 'yasak aşk' hikayesi! Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

Akılalmaz 'yasak aşk' hikayesi! Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patronu ilişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette acılı baba konuştu

Patronu ilişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette acılı baba konuştu

42. kattan atlayıp AVM'nin çatısına düştü! 37 gün sonra kötü haber

42. kattan atlayıp AVM'nin çatısına düştü! 37 gün sonra kötü haber

Cezaya itiraz etti! Polis öyle bir karşılık verdi ki özür diledi

Cezaya itiraz etti! Polis öyle bir karşılık verdi ki özür diledi

2 metrelik orkinos ve kılıç balığını gören telefona sarılıyor

Gören telefona sarılıyor! 'Birçoğu ilk kez bakıyor'

Ormanda karşısına çıktı! Gece boyunca...

Ormanda karşısına çıktı! Gece boyunca...

Fotoğraf çekmek için gitti, bu kareyi bakın nasıl değiştirdi

Fotoğraf çekmek için gitti, bu kareyi bakın nasıl değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.