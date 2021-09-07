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Özel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılar

07.09.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda Hint düğünlerine ev sahipliği yapan Bodrum, bu kez de Lübnanlılara ev sahipliği yaptı. Özel uçaklarla gelen davetlilerin katıldığı düğün 3 gün 3 gece sürdü.

Özel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılar

Bodrum'un en lüks otellerinden birinde konaklayan düğün davetlileri, 3 gün 3 gece müthiş bir organizasyon ile ağırlandı. Rami El Hakim ve Maria Ghostine çiftinin düğünü için İsviçre, İspanya, Yunanistan, İngiltere ve Lübnan’dan özel uçaklarla gelen 300'ü aşkın misafir, ilk gün akşam yemeğine, ikinci gün sahil partisine ve üçüncü gün de Bodrum’un en lüks otelinde düğüne katıldı. Üç gün boyunca Bodrum’da ağırlanan misafirler organizasyondan ve yapılan etkinliklerden oldukça memnun ayrıldı.

Düğün için Bodrum’un Lübnan'ın en büyük etkinlik firmaları tarafından 1 sene önce önerildiği öğrenildi. Organizasyon için İstanbul ve Bodrum’dan yerel tedarikçiler de dahil olmak üzere toplam 12 firma ve 125 personel görev aldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Lübnan
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