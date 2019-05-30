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(Özel) Ucuz estetik kör bırakıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

Tekden Denizli Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.

(Özel) Ucuz estetik kör bırakıyor

Tekden Denizli Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Mersin, merdiven altı tabir edilen yerlerde yapılan işlemlerin, neticelerinin ölümlere vardığını söyledi. Estetik ve plastik cerrahisinin son yıllarda en çok gelişen tıbbi branşlardan biri oluğunu ifade eden Mersin, ucuz fiyatlı operasyon yapan yerler konusunda uyardı.
Estetik ve plastik cerrahinin son dönemde en çok gelişen tıbbi branşlardan biri haline geldiğini ifade eden Denizli Özel Tekden Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Mersin, “İnsanların 21. yüzyıla uygun olarak kendilerine daha fazla bakma istekleri, estetik olarak değişime ihtiyaç duymaları ve güzelliğin ön plana geçmesi herkesi kendisini değiştirmeye itiyor. Buna yönelik olarak hem kadınlarda hem erkeklerde talep her geçen gün artıyor” dedi.

“Kadınlarda yelpaze çok geniş”
Kadınların erkeklere oranla daha çok tercih ettiğini aktaran Mersin, “Kadınların bu konudaki talebi çok daha fazla oluyor. Estetik cerrahi de en yoğun talepler estetik açısından saç ekimi, burun ameliyatı, göğüslerde yağ toplanması, karın yağları olarak özetlenebilecekken kadınlarda yelpaze çok daha geniş. Kadınların bu konudaki talepleri, meme ameliyatları, karın germe ameliyatları, yüz germe ameliyatları, göz kapağı ameliyatları ve benzeri şekilde bir çok kozmetik olarak da anlatabileceğimiz botokslar, dolgular olmak üzere çok çeşitli istekleri bulunuyor” diye konuştu.

“Körlük ve ölümle sonuçlanabilir”
Bu alanda yapılacak operasyonları ehli olmayan kişilerin yapması durumunda kötü sonuçlarla karşılaşılabileceğini aktaran Mersin, “Rantın olduğu her yerde buna yönelik talepler oluşuyor. Bununla ilgili birçok yerde ehli olmayan insanlar bu işlemleri yapmaya çalışmakta. Sonuçları çok daha ağır oluyor. Buna yöneltilen en önemli şeylerden biri ucuz fiyat politikasından dolayı yanlış ilaçlarla işlem yaptırılması. Sonuçları ise körlükten ölüme kadar uzanan yelpazede genişlemekte” ifadelerini kullandı.

(Özel) Ucuz estetik kör bırakıyor

(Özel) Ucuz estetik kör bırakıyor

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