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(Özel) Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada

23.11.2020 11:08 | Son Güncelleme:
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(Özel) Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada

Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aile, bir sapığın tacizine uğradı.

Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aile, bir sapığın tacizine uğradı. 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik gerçekleşen taciz anı kameralara yansırken, bir anda neye uğradıklarını şaşıran anne, tacizciye tepki gösterdi. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Avcılar Şükrübey metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna’dan akrabalarını ziyarete gelen anne ve iki kızı, metrobüsten indikten sonra taciz şoku yaşadı. Taksi bulmak için yol kenarında yürüyen Ukraynalı aile, kendilerini takip eden bir şüphelinin tacizine uğradı. Aileyi takip eden şüpheli, önce sözlü tacizde bulunduğu ailenin 12 yaşındaki kızına fiziki müdahalede bulundu. Taciz karşısında aile şok olurken, annenin tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı. Yaşadığı şoku üstünden atamayan aile bir belediye arabasını durdurarak yardım istedi. Karakola giden aile, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde anne ile 2 kızının ellerinde bavullarla yürüdükleri görülüyor. Bu sırada kendilerini takip eden şahsın bir anda 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik tacizde bulunduğu kameralara yansıyor. Görüntülerde annenin tepki gösterdiği zanlının olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

(Özel) Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada

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