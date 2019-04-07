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(Özel) Ülkenin zenginliklerini okul bahçesine sığdıramadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 09:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Anaokulu “Bölge Bölge Yurdum Projesi” kapsamında başta Trakya bölgesi olmak üzere 7 bölgenin tanıtımını yaptı.

(Özel) Ülkenin zenginliklerini okul bahçesine sığdıramadılar

Tekirdağ Süleymanpaşa Anaokulu “Bölge Bölge Yurdum Projesi” kapsamında başta Trakya bölgesi olmak üzere 7 bölgenin tanıtımını yaptı. Tanıtımda yurdun 7 bölgesinden zenginlikleri okulun bahçesine sığamadı. Okulun her köşesi yurdun renkleriyle donatıldı.
Anaokulu öğrenci velileri ve öğretmenler tarafından gerçekleştirilen proje vatandaşlar tarafından yoğun katılım ve ilgiyle karşılandı.
“Bölge Bölge Yurdum Projesi” kapsamında öğrenciler sınıflarından öğretmenleri eşliğinde okul bahçesinde 7 bölgeye ait olan stantta kurulu olan ürünleri tanıma imkanı buldu.
Trakya’da ayçiçeği, üzüm suyu başta olmak üzere Bilecik tarhana, Yalova ceviz, Bursa kestane, Isparta’dan gül lokumu, Karadeniz yöresine ait muhlama, Kayseri yöresi mantı, Konya Mevlana şekeri, Güneydoğu’dan Şanlıurfa çiğköfte, Gaziantep baklava, Kars’tan kaşar Adapazarı’ndan mısır gibi ürünlerin yanı sıra çeşitli yörelere ait kıyafetlerin de tanıtımı yapıldı. Öğrencilere de yöresel kıyafetler giydirilerek, yöre ruhu yaşatıldı. 7 bölgeden kendine has harmanlanmış olan türküler stantlara hareket kattı.
Süleymanpaşa Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Melek Yayla, “Bölge bölge yurdumuzu tanıtmak için bu projeyi hazırladık. Sene başından beri velilerimizin iş birliğiyle öğretmen arkadaşlarımızla birlikte proje için hazırlandık. Trakya’mızdan başlayıp, 7 bölgemizi tanıttık. Bölgelerimize ait yöresel ürünler, kıyafetler, yetişen tarım ürünleri zengin kültürümüzü, ülkemizi tanıtmak istedik. Sabahtan bu yana büyük bir ilgi var. Bölgelerimizle ilgili çeşitli ikramlarda bulunduk. Çok güzel bir gün oldu. Kocaman ülkemizin zenginlikleri okulumuzun bahçesine sığdırmaya çalıştık. Daha fazla ürün var aslında biz bu kadarıyla her kesimde ülkemizi tanıtmak istedik. İnşallah başarılı olmuşuzdur” diye konuştu.

(Özel) Ülkenin zenginliklerini okul bahçesine sığdıramadılar

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