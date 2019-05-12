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(Özel) Uludağ’da ayılar bu köye dadandı...Her gün köye gelip kovanları parçalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 09:07 | Son Güncelleme

Bursa’da köylülerin arı kovanlarına dadanan ayılar her gün gelip kovanları parçalıyor.Keles ilçesinin Basak köyünde köylülerin ayılarla başı dertte.

(Özel) Uludağ’da ayılar bu köye dadandı...Her gün köye gelip kovanları parçalıyor

Bursa’da köylülerin arı kovanlarına dadanan ayılar her gün gelip kovanları parçalıyor.
Keles ilçesinin Basak köyünde köylülerin ayılarla başı dertte. Uludağ’da kış uykusundan uyanan ayılar karınlarını doyurmak için köylülerin arı kovanlarına dadandı. Son 3 gündür köyün belirli bölgelerindeki arı kovanlarının olduğu bölgeye gelen ayılar, kovanların içindeki balı yemek için kovanları parçalayarak, arıları telef ediyor. Kovanlarına zarar veren ayılara hiç bir şey yapamayan köylüler ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Her gün korkuyla ayıların saldıracağı endişesiyle yaşayan köylüler, yetkililerden önlem alınmasını ve zararlarının giderilmesini istiyor.

(Özel) Uludağ’da ayılar bu köye dadandı...Her gün köye gelip kovanları parçalıyor

(Özel) Uludağ’da ayılar bu köye dadandı...Her gün köye gelip kovanları parçalıyor

(Özel) Uludağ’da ayılar bu köye dadandı...Her gün köye gelip kovanları parçalıyor

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