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(Özel) Uludağ’da JAK timleri kar motoruyla kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 07:50 | Son Güncelleme

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da kayak yaparken ayağını burkan kadını JAK timleri kar motoruyla kurtardı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da kayak yaparken ayağını burkan kadını JAK timleri kar motoruyla kurtardı. Ekipler tarafından otele getirilen kadının ayağında kırık olabileceği üzerinde duruluyor.
Olay, Uludağ 2. Otelle Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, pistte kayarken bir kadının ayağını burktuğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede kadının bulunduğu bölgeye ulaştı. Yoğun tipide kadını kayak motorunun arkasındaki kızağa bindiren ekipler, üşümemesi için kadının üzerine naylon battaniye örttü. Kadın, kayak motoru ile kendisinin ve arkadaşlarının isteğiyle otele getirildi. Otelin doktoru tarafından muayene edilen kadının ayağında kırık olabileceği üzerinde duruluyor. Jandarma, olayla alakalı tahkikat başlattı.

(Özel) Uludağ’da JAK timleri kar motoruyla kurtardı

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