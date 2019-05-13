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(Özel) Uludağ’da karla kaplı bahar güzelliği havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

İlkbaharın yerini yaza bırakmaya başladığı Uludağ’da karların erimeye başlamasıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.2 bin 543 metre rakımıyla Marmara ve Ege bölgesinin en yüksek dağı konumundaki Uludağ’ın zirvesinde karlar erimeye başladı.

İlkbaharın yerini yaza bırakmaya başladığı Uludağ’da karların erimeye başlamasıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
2 bin 543 metre rakımıyla Marmara ve Ege bölgesinin en yüksek dağı konumundaki Uludağ’ın zirvesinde karlar erimeye başladı. Kış mevsiminde metrelerce olan kar kalınlığı baharın gelmesiyle birlikte yavaş yavaş eridi. Kışın adım atmaya yer olmayan ve otellerin dolu olduğu zirvede, şuanda sessizlik hakim. Pistlerin bulunduğu alanlarda karlar eriyip, yerini yeşil alana bıraktı.

Bulut, kar ve yeşilin muhteşem uyumu
Öte yandan drone ile çekilen görüntülerde Uludağ’ın zirvesinde karların erimeye başladığı ve yeşilin ortaya çıktığı görülüyor. Havadan çekilen görüntüde, bulut, kar ve yeşilin muhteşem uyumu arasında ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Havanın serin olduğu Uludağ’da ramazan ayından itibaren tekrar günübirlikçiler tarafından rağbet görmesi bekleniyor.

(Özel) Uludağ’da karla kaplı bahar güzelliği havadan görüntülendi

(Özel) Uludağ’da karla kaplı bahar güzelliği havadan görüntülendi

(Özel) Uludağ’da karla kaplı bahar güzelliği havadan görüntülendi

(Özel) Uludağ’da karla kaplı bahar güzelliği havadan görüntülendi

(Özel) Uludağ’da karla kaplı bahar güzelliği havadan görüntülendi

(Özel) Uludağ’da karla kaplı bahar güzelliği havadan görüntülendi

(Özel) Uludağ’da karla kaplı bahar güzelliği havadan görüntülendi

(Özel) Uludağ’da karla kaplı bahar güzelliği havadan görüntülendi

(Özel) Uludağ’da karla kaplı bahar güzelliği havadan görüntülendi

(Özel) Uludağ’da karla kaplı bahar güzelliği havadan görüntülendi

(Özel) Uludağ’da karla kaplı bahar güzelliği havadan görüntülendi

(Özel) Uludağ’da karla kaplı bahar güzelliği havadan görüntülendi

(Özel) Uludağ’da karla kaplı bahar güzelliği havadan görüntülendi
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