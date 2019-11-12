(Özel) Uludağ’da ölümle burun buruna bakım

Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ’a alternatif ulaşımı sağlayan teleferik bakıma girdi. Şehirden 2 bin, zeminden 165 metre yükseklikte direklerin tepesinde çalışan bakım işçileri iş güvenliğini alarak adeta ölümle burun buruna gelip cambazları aratmıyor. Hazan mevsiminin en güzel günlerini yaşayan Uludağ’da işçilerin direkler üzerindeki itinalı çalışmaları drone ile görüntülendi.

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ ile şehir merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik hattı bakıma alındı. 144 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın sayılı Türkiye’nin en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik AŞ’de bakım çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. Yaklaşan kar sezonu öncesi bakıma alınan teleferikte her birinin yüksekliği 50 metreye yakın 45 direk ve 144 kabin tek tek kontrol edilip üst düzey güvenlik tedbirleri alınarak bakımları yapılıyor.

Görenler korku ve hayranlıkla izliyor

Uludağ’a daha emniyetli çıkılabilmesi için başlatılan bakım çalışmasında sadece eğitimli ve sertifikalı personel görev alıyor. Teleferikte Uludağ’a kadar yükseklikleri 20 ile 45 metre arasında değişen 44 adet direk yer alıyor. Ekipler, bu direklerden merkezden Sarıalan’a kadar olan 24 adet direk ile kabin ve istasyonların bakımını yapıyor. Vatandaşlara bir an önce hizmet verebilmek için şiddetli rüzgara rağmen ölüme meydan okurcasına çalışan ekipler, bakımları en kısa sürede bitireceklerini söyledi. Halk arasında Kaynana Çukuru olarak ifade edilen bölgede zeminden yüksekliği 165 metreyi bulan hatta adeta dans edercesine çalışan ekipler, izleyenlerin başını döndürüp kendilerine hayran bırakıyor.