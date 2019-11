(Özel) Uludağ’da ölümle burun buruna bakım

"Arkadaşlarımız 165 metre yüksekte bakım çalışması yapıyor"

Makine Mühendisi Yavuz Serkan Karakoç, "teleferiğin 25 adet direğinin bakımını yapıyoruz. Bakımları 2 hafta şeklinde programladık. İlk hafta ilk hafta arkadaşlar direklerin yağına ve makara aşınmalarına bakıyorlar. Daha sonrada hattın güvenliği için sistemi çalıştırıp çalışmasını kontrol edecekler" dedi.

Yerden yüksekte çalışan bakım işçileri için her türlü iş güvenliği tedbirini aldıklarını belirten Karakoç, "Kaynana çukuru diye bilinen bir bölge var. Buradaki direklerimiz yerden 165 metre yüksekte, lakin arkadaşlarımız zor şartlarda bu işin üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Bütün arkadaşlarımızın yüksekte çalışma belgesi var. İş güvenliğine uygun bir şekilde kıyafetlerini giyip kemerlerini, baretlerini takıp çalışıyorlar. Arkadaşlarımız her türlü donanıma sahipler" dedi.

Gelişen teknoloji ile birlikte sitemi her yıl modernize ettiklerini ifade eden Karakoç, "Eski sistemde elektrik kesintilerinde sıkıntılar yaşanıyordu. Bu yeni sistem yolcuların hatta kalmaması için 3 seçenek sunuyor. Elektrik kesintilerinde 5 dakika içerisinde jeneratörler devreye giriyor. Jeneratörde aksilik olursa kendi bünyesinde hazır olan dizel motorlar devreye girerek hiç bir şekilde yolcular kabinde kalmıyor. Sistem 144 kabinden oluşuyor. Kabinlerin her biri 8 kişilik ve 9 kilometrelik hat uzunluğu ile dünyada sayılı durumda. Türkiye’de ise en uzun teleferik hattı. 4 istasyondan oluşuyor. Teferrüç, Kadıyayla, Sarıalan ve Kurbağakaya istasyonları. Yolcularımız Uludağ’ın tüm güzelliklerini bu istasyonlar arasında yaklaşık yarım saatlik bir gezi ile görebiliyor. Sadece kış sezonunda değil 4 mevsim misafirlerimizin hizmetindeyiz. Sonbaharda sarının yeşilin tüm tonlarını görmek mümkün. Uludağ her mevsim ayrı güzel" diye konuştu.