HABER

(Özel) Uludağ’ın göllerinde kışın yürüdüler, yazın yüzdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Uludağ’ın zirvesindeki göllerin üzerinde kışın yürüyen dağcılar, yazın ise serinlemek için yüzüyor.Uludağ’ın zirvesindeki güzellikler yaz kış tabiat meraklılarını büyülemeye devam ediyor.

(Özel) Uludağ’ın göllerinde kışın yürüdüler, yazın yüzdüler

Uludağ’ın zirvesindeki göllerin üzerinde kışın yürüyen dağcılar, yazın ise serinlemek için yüzüyor.
Uludağ’ın zirvesindeki güzellikler yaz kış tabiat meraklılarını büyülemeye devam ediyor. Türkiye’nin önemli zirvelerinden olan 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ’da bulunan 7 göl, ziyaretçilerinin akına uğruyor. Kara göl, Kilimli göl, Aynalı göl, Buzlu göl ve yazın kuruyan Heybeli gölleri, doğaseverlerin uğrak mekânlarından. Kışın donan göllerin üzerinde yürüyen dağcılar, yazın ise suyun içinde serinlemenin keyfini yaşıyor.
Uludağ’a defalarca tırmanan İsmet Şentürk, “Uludağ Türkiye’nin en güzel dağlarından bir tanesidir. Yaz ve kış mevsimlerinde ayrı bir güzelliği oluyor. Biz bu yaşadığımız güzellikleri vatandaşlarımızla paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Ancak biraz temizliğe dikkat edilmesi gerekiyor. Maalesef göllerimizin yeterince korunduğunu söyleyemeyiz. Kışın 60 santimetre buz tutan göllerin üzerinde yürürken, yazın ise serinlemek için yüzüyoruz" dedi.

(Özel) Uludağ’ın göllerinde kışın yürüdüler, yazın yüzdüler

(Özel) Uludağ’ın göllerinde kışın yürüdüler, yazın yüzdüler

(Özel) Uludağ’ın göllerinde kışın yürüdüler, yazın yüzdüler

(Özel) Uludağ’ın göllerinde kışın yürüdüler, yazın yüzdüler

Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! Belediye harekete geçtiSıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! Belediye harekete geçti
Vehbi Koç’un makam aracı müşteri bekliyorVehbi Koç’un makam aracı müşteri bekliyor
Samsun’un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde sel felaketiSamsun’un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde sel felaketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karısını ayaklarından vurdu, parkta yakalandı!

Karısını ayaklarından vurdu, parkta yakalandı!

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon

Başkent'te korkunç kaza! Önce duvara ardından yol kenarındaki baba ve oğluna çarptı!

Önce duvara ardından yol kenarındaki baba ve oğluna çarptı!

Diyarbakır'da düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

3 gündür her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Meteoroloji'den o bölgelere kritik uyarı!

Meteoroloji'den o bölgelere kritik uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.