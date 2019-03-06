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Özel Ümit Hastaneleri 22’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.03.2019 09:50 | Son Güncelleme

Özel Ümit Hastaneleri, kuruluşunun 22’nci yılını düzenlenen galada kutladı.Düzenlenen kutlama programında doktorlar çok keyifli bir gece geçirdi.

Özel Ümit Hastaneleri 22’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Özel Ümit Hastaneleri, kuruluşunun 22’nci yılını düzenlenen galada kutladı.
Düzenlenen kutlama programında doktorlar çok keyifli bir gece geçirdi. Gecede bir konuşma yaparak günün anlam ve önemine değinen Özel Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dolu, “Biz ortaklar için Ümit Hastaneleri, çocuklarımızın rızkını kazandığımız, geleceğini kurduğumuz yerdir, çalışanlar için de Ümit, çocuklarının rızkını sağlamak ve geleceğini kurmak için bir ekmek teknesidir. Bu şuurla geleceğimizi ve kurumumuzu çok önemsiyoruz. Sizlere daha verimli çalışma koşulları sağlamalı, etik, ahlâklı, topluma yakışır, modern sağlık hizmetlerini sunmaya devam etmeli, çok çalışmalı ve çok üretmeliyiz. Gecemize katılan tüm konuklara çok teşekkür ediyorum, herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Özel Ümit Hastaneleri 22’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

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