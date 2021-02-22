HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Ümraniye’de 3 hırsız gündüz vakti önce eve girdi sonra arabaları çaldı

(Özel) Ümraniye’de 3 hırsız gündüz vakti önce eve girdi sonra arabaları çaldı

22.02.2021 10:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de 3 hırsız güpegündüz bir site de bulunan dairelere girerek arabaların anahtarlarını çaldı.

Ümraniye’de 3 hırsız güpegündüz bir site de bulunan dairelere girerek arabaların anahtarlarını çaldı. Çaldıklıkları anahtarla 2 aracı çalıştırarak hızla uzaklaştılar. Hırsızların rahat tavırları ise saniye saniye böyle kaydedildi.

Olay geçtiğimiz Perşembe günü akşamüstü saatlerinde Armağan Evler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümraniye’de 3 hırsız, gözlerine kestirdikleri bir siteye girdi. Siteye giren 3 Hırsız farklı dairelere girerek 2 araba anahtarı ve ziynet eşyalarını çalıp evden çıktı. Ardından evin önünde park halinde bulunan otomobilleri de çalan hırsızlar olay yerinen uzaklaştı. Hırsızların siteye girerken sergiledikleri rahat tavırlar ise güvenlik kayıtları tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan hırsızların eve girerken galoş ve eldiven taktığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
5 yıl sonra oldu: Deniz kıyıya atıyor, onlar toplayıp satıyor5 yıl sonra oldu: Deniz kıyıya atıyor, onlar toplayıp satıyor
Tin suresi Türkçe okunuşu, anlamı ve Tin suresinin faziletleriTin suresi Türkçe okunuşu, anlamı ve Tin suresinin faziletleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Vakalar kaçın altına düşünce normalleşme başlayacak?

Vakalar kaçın altına düşünce normalleşme başlayacak?

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Türk SİHA'ları 300 bin saat uçuşu geride bıraktı! İsmail Demir: Bu gurur hepimizin

Türk SİHA'larıyla ilgili önemli gelişme: Bu gurur hepimizin

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesine saldırı

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesine saldırı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak'ta yüzde 71.48 azaldı

Türkiye'ye gelen turist sayısı azaldı

Sahte parfüm uyarısı: Cilt kanseri yapar, solunum yollarında sorunlar yaratır

Alırken dikkat edin! Uyarı geldi: Cilt kanseri yapar

Son Dakika: İstanbul'daki mutasyonlu virüs vakalarıyla ilgili açıklama

İstanbul'daki mutasyonlu virüs vakalarıyla ilgili açıklama

Esenyurt'ta komşu kavgasında ikinci perde: Önce pis su, şimdi de reçel

Tartıştığı komşusunun kabusu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.