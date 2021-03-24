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(Özel)- Ümraniye’de faciadan dönüldü, karşı şeride geçip 3 araca çarptı

24.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de hız yapan araç sürücüsü kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüjden atlayarak karşı şeride geçti.

Ümraniye’de hız yapan araç sürücüsü kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüjden atlayarak karşı şeride geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşıdan gelen 3 araca çarparak durabildi. 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin konuşan Adem Güngör, “Hız yapan sürücü şahlanarak, karşı şeride geçip üç araca çarptı. Kardeşim yaralandı, mağduruz” diye konuştu.

Kaza, Ümraniye Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 FD 7033 plakalı Mercedes Sprinter model araç sürücüsü aşırı hız yaptığı esnada yağış sonrası kayganlaşan zeminde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden atlayıp karşı şeride geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeritten gelen ve seyir halinde olan 3 araca çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonrası 2 kişi yaralanırken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kazayı gören çevredeki araç sürücüleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası yaralanan 2 araç sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

“Şahlanarak karşı tarafa geçmiş”

Kazada yaralanan sürücülerden Burak Güngör’ün abisi Adem Güngör, “Kardeşim aracıyla seyir halindeyken karşıdan gelen minibüs sanırım aşırı hız yapınca, orta refüjden şahlanarak bu tarafa geçmiş. Önce kardeşimin aracına daha sonra ise iki araca daha çarpmış. Kazada yaralanan kardeşim hastaneye kaldırıldı. Bu kazada belli ki minibüs hatalı. Araçlarda da hasar var, mağdur olduk” diye konuştu.

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