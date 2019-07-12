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(Özel) Ümraniye’de hırsızın site bahçesinden motosiklet çaldığı anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 09:12 | Son Güncelleme

Ümraniye’de kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, site içerisinde bulunan bir motosikleti çaldı.

(Özel) Ümraniye’de hırsızın site bahçesinden motosiklet çaldığı anlar kamerada

Ümraniye’de kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, site içerisinde bulunan bir motosikleti çaldı. Zanlı çaldığı motosikletler olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Doğanevler Caddesi’nde bulunan bir sitede saat 04.20 sıralarında yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, gözüne kestirdiği motosikleti çalmak üzere sitenin içerisine girdi. Volkan Turan’a ait 34 NB 5621 plakalı motosikletin yanına giden şahıs, park halinde bulunan motosikleti hareket ettirmek için bir süre uğraş verdi. Ardından hırsız, hareket ettirdiği motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir şüpheli sitenin içerisine giriyor ve motosikleti çalıştırarak olay yerinden uzaklaşıyor.

(Özel) Ümraniye’de hırsızın site bahçesinden motosiklet çaldığı anlar kamerada

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