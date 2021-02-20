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  4. (Özel) Ümraniye’de işyeri sahibinin umursamazlığı, kiracıyı canından ediyordu

(Özel) Ümraniye’de işyeri sahibinin umursamazlığı, kiracıyı canından ediyordu

20.02.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Ümraniye’de yoğun kar yağışı sonrası bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, üstü tenteyle kapatılan bir dükkanın üzerine düştü.

Ümraniye’de yoğun kar yağışı sonrası bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, üstü tenteyle kapatılan bir dükkanın üzerine düştü. Yaşanan olay sonrası ortalık savaş alanına döndü. Dükkan kiracısı Timur Akçay, “Dükkan sahibini defalarca uyardık. Uyarılarımıza aldırış etmedi. Bizim burada can güvenliğimiz yok” diye konuştu.
Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye’de beş katlı bir binanın altında bulunun kafede meydana geldi. İddiaya göre, yoğun kar yağışı sonrası binanın çatısında biriken yüzlerce kilo ağırlığındaki kar kütlesi, çatının eğimli olması nedeniyle apartmanın girişinde bulunan bir dükkanın tentesinin üzerine düştü. Kar kütlesinin düştüğü dükkan tavanı olarak kullanılan onlarca kilo ağırlığındaki tente, çalışanların kafe içerisinde oturduğu esnada üzerlerine düştü. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde yaklaşık yüz bin lira değerinde maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan işyeri kiracısı Timur Akçay, apartman ve aynı zamanda dükkanın sahibi olan kişiye bina çatısının eğimli olduğunu ve gizli çatı yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuş olmalarına rağmen bir geri dönüş alamadıklarını iddia etti.

“Dükkan sahibini defalarca uyardık”
Konuya ilişkin konuşan Timur Akçay, “Biz çalışan arkadaşlarla oturduğumuz esnada, çatıda biriken kar bir anda tentenin üzerine düştü. Birkaç arkadaşımız olayı sıyrıklarla atlattı. Şu an burada yüz bin liralık maddi zararımız var. Maddiyattan ziyade burada can güvenliğimiz yok. Bizden önceki kiracıda aynı sorunu yaşamış. Biz olay öncesinde önlem alınması için durumu mal sahibine defalarca bildirdik. Kendisi dediklerimizi umursamadı. İşin maddi boyutunu halletsek dahi müşteriler burada oturduğunda kafalarına düşmeyeceğinin garantisini kim verebilir. Müşterinin başına bir şey gelse sorumlu biz olacağız” dedi.

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