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(Özel) Ümraniye’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 10:02 | Son Güncelleme

Ümraniye’de seyir halindeki bir kamyonetin kasasında, yüklerin üzerinde korunaksız olarak seyahat eden kişi, görenleri endişelendirdi.

Ümraniye’de seyir halindeki bir kamyonetin kasasında, yüklerin üzerinde korunaksız olarak seyahat eden kişi, görenleri endişelendirdi. Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ümraniye’den Sancaktepe yönüne doğru seyir halindeki kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Masa ve sandalyelerle yüklü kamyonun kasasındaki kişi, korunaksız olarak seyahat ederken, bu anlar başka sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, yüklerin üzerinde giden kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

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