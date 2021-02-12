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  4. (Özel) Ümraniye’de otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını

(Özel) Ümraniye’de otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını

12.02.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Ümraniye’de bir otelin restoran katındaki müşterilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları ihbarı üzerine işletmeye polis ile zabıta ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Ümraniye’de bir otelin restoran katındaki müşterilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları ihbarı üzerine işletmeye polis ile zabıta ekipleri tarafından baskın yapıldı. Yapılan baskın sonrası, maske ve sosyal mesafe ihlalinden toplamda 4 bin lira cezai işlem uyguladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin olarak yapılan uyarılar devam ederken, Ümraniye’de bir otelin restoran katındaki görüntüler ise pes dedirtti. Otele ait olduğu belirtilen restoranda, otel müşterilerinin sosyal mesafe kurallarını hiçe saymasının yanı sıra çalışanlardan bir kişinin ise servis esnasında maske takmadığı görüldü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri, polis baskın yaptı. Baskın sonrası filyasyon ekipleri, işletmeye ait resmi evrakları kontrol ettikten sonra sosyal mesafe ve maske ihlalinden toplamda 4 bin lira idari para cezası uyguladı.

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