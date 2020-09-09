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  4. (Özel) Ümraniye’de yaşlı adamın çiçek saksılarını çalması kamerada

(Özel) Ümraniye’de yaşlı adamın çiçek saksılarını çalması kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 09:48 | Son Güncelleme

Ümraniye’de yaşanan hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti.

Ümraniye’de yaşanan hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti. Yaşlı bir adam, güpegündüz sokak ortasında bir iş yerinin önünde bulunan çiçek saksılarını çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edilinen bilgiye göre olay, Ümraniye’de Armağan Evler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir iş yerinin önüne gelen yaşlı adam, kapıyı açmaya çalışarak iş yerinin açık olup olmadığına baktı. İş yerinin kapalı olduğunu tespit eden yaşlı adam, dükkanın önünde bir müddet gezdikten sonra iş yerinin önünde bulunan çiçek saksını poşete koyduktan sonra hızla oradan uzaklaştı. Güpegündüz gerçekleşen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İş yeri sahibi Yaşar Daşpınar, “Biz iş yerimizi sabah saatlerinde kapattık. Gündüz saat 10.30 gibi iş yerimizin önündeki çiçeğimizi 55-60 yaşlarında bir amca gelerek almış götürmüş. Güpegündüz nasıl olduğunu biz de anlamadık. Bir anlam veremedik, bir insan neden çiçek çalar, bir anlam veremedik. Genel olarak altın gibi, para gibi şeyler çalınır. Bizim çalınan eşyamız çiçek, çok şaşırdık. Başka bir şey olsa anlayabilirdik ama amcamızın çiçek ihtiyacı varmış. Alıp götürmüş, helali hoş olsun“ diye konuştu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşlı adam dükkanın kapısını açmaya çalışarak, dükkanın açık olup olmadığından emin oluyor. Daha sonra sağı solu gözetleyerek çiçek saksını poşete koyduktan sonra hızla oradan uzaklaşıyor.

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