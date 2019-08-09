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(Özel) Ümraniye’deki servisçi kavgası davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 09:15 | Son Güncelleme

Ümraniye’de okul servisi kavgasına ilişkin dava karara bağlandı.

Ümraniye’de okul servisi kavgasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, firari sanık Feyyaz Elik’in dosyasını ayırırken, sanık Recep Sungur’un müebbet hapis cezasına, sanık Elik’in anne ve babasının ise beraatine hükmetti.
İstanbul Ümraniye’de 2017 yılında bir okulun bahçesinde servis kavgasında Cüneyt Elik’in öldürülmesine ilişkin yargılanan Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı’nın 2018 yılında tedavi görmek için gittiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin önünde öldürülmesine ilişkin 1’i firari 4 sanığın, Anadolu Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava karara bağlandı.

Anne ve babaya beraat
Yargılamanın sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanık Feyyaz Elik’in hakkındaki yakalama emrinin devamına ve dosyasının ayrılmasına karar verirken, sanık Feyyaz’ın annesi Selime Elik ve babası Sulhaddin Elik hakkında ‘kasten öldürmeye yardım’ suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

Sungur’a müebbet hapis cezası
Mahkeme heyeti, firari sanık Feyyaz Elik’in suçu işlediği sırada yanında olan ve olay sırasında soğukkanlı bir şekilde telefonla konuşmaya devam ettiği, sanık Elik’e suçu işlememesi için engel olmadığı gözlenen sanık Recep Sungur’u ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, Suzan Sarı’ya karşı ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan ise müebbet hapis cezasına hükmetti.

Olayın geçmişi
Ümraniye’de 2017 yılında bir okulun önünde servisçiler arasında çıkan kavgada Cüneyt Elik’in öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanırken tahliye olan Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı, tahliyeden 1 hafta sonra tedavi için gittikleri hastanenin önünde Cüneyt Elik’in kardeşi Feyyaz Elik tarafından kurşunlanarak öldürülmüştü.
Olayın ardından sanık Feyyaz Elik olay yerinden kaçarken, Elik’in yanında telefonla konuşan dayısı Recep Sungur tutuklanmıştı. Sanık Feyyaz Elik’in eşinin aynı hastanede doğum yapması nedeniyle Elik’in anne ve babasının hastanede oldukları ve öldürülen çiftin yerini sanık Elik’e haber verdikleri belirtilmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanık Feyyaz Elik’in, ‘tasarlayarak iki kişiyi kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, Feyyaz Elik’in dayısı Recep Sungur, annesi Selime Elik, babası Sulhaddin Elik’in de, ‘tasarlayarak iki kişinin öldürülmesine yardım etmek’ suçundan 20’şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenmişti.

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