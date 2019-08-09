(Özel) Ümraniye’deki servisçi kavgası davasında karar

Ümraniye’de okul servisi kavgasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, firari sanık Feyyaz Elik’in dosyasını ayırırken, sanık Recep Sungur’un müebbet hapis cezasına, sanık Elik’in anne ve babasının ise beraatine hükmetti.

İstanbul Ümraniye’de 2017 yılında bir okulun bahçesinde servis kavgasında Cüneyt Elik’in öldürülmesine ilişkin yargılanan Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı’nın 2018 yılında tedavi görmek için gittiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin önünde öldürülmesine ilişkin 1’i firari 4 sanığın, Anadolu Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava karara bağlandı.

Anne ve babaya beraat

Yargılamanın sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanık Feyyaz Elik’in hakkındaki yakalama emrinin devamına ve dosyasının ayrılmasına karar verirken, sanık Feyyaz’ın annesi Selime Elik ve babası Sulhaddin Elik hakkında ‘kasten öldürmeye yardım’ suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

Sungur’a müebbet hapis cezası

Mahkeme heyeti, firari sanık Feyyaz Elik’in suçu işlediği sırada yanında olan ve olay sırasında soğukkanlı bir şekilde telefonla konuşmaya devam ettiği, sanık Elik’e suçu işlememesi için engel olmadığı gözlenen sanık Recep Sungur’u ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, Suzan Sarı’ya karşı ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan ise müebbet hapis cezasına hükmetti.