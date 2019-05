(Özel) Umudun adı ‘Feride’

“Doktorların ümitleri çok yüksek”

Kızının çok güçlü olduğunu belirten baba Oğuzhan Özcan, “Feride’yi hastaneye ilk götürdüğümüzde doktorlar ümit vermemişti. Hatta ‘kızınızı son kez görün’ demişlerdi fakat ne kızım bizden vazgeçti, ne de biz ondan vazgeçtik. Şu anda yüzde 100 engelli fakat doktorlarımız her anlamda Feride’nin gelişme gösterdiğini söylüyor. Kesin bir şey söylememekle birlikte ümitleri çok yüksek. İlk başta soluk alması ve beslenmesi için cihazlara ihtiyacımız vardı ama şimdi kendisi soluk alıp verebiliyor, yemek yiyebiliyor. Ufak ufak hareketlenmeye de başladı” diye konuştu.

Tedavi sürecinde maddi anlamda zorlandıklarını dile getiren baba Özcan, “Çocuğunuz hasta olunca gözünüz bir şey görmüyor. O süreçte çok harcamalarımız oldu. Hastaneden eve döndüğümüzde fark ettik ki, ihtiyaçlar bitmiyor ve giderek artıyor. Bütçemiz bir yere kadar yetiyordu. Arkadaşlarımız zaten elinden gelenin fazlasını yaptı. Bu süreçte bize aile oldular. Her zaman yanımızda oldular. Hastaneye gidip gelmemiz için bize bir araba tahsis ettiler, kızımın rehabilitasyon tedavisi için bazı ekipmanlar aldılar. Biz kazadan sonraki süreçte maddi anlamda çok zorluk yaşadığımız için evimizdeki her şeyi satmak zorunda kalmıştık. Bize adeta sıfırdan bir ev döşediler. İş yerim bu süreçte bana çok sahip çıktı. Vardiyalarımın kızımın hastane süreciyle çakışmaması için inanılmaz destek oldular” ifadelerini kullandı.