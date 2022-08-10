Özel üniversite öğrencileri isyan etti: "Reklamlarda yüzde 5 zam yapacağız dediniz, yüzde 300 yaptınız!"

İstanbul'da özel bir üniversitenin öğrencileri, 2022-2023 akademik yılı için belirlenen okul ücretlerini protesto etti. Öğrenciler zamların bazı bölümlerde yüzde 300'e ulaştığını belirtti.

"PARASIZ EĞİTİM İSTİYORUZ"

Ümraniye Dudullu'daki üniversite yerleşkesinin girişinde toplanan öğrenciler ve aileleri, "Müşteri değil, öğrenciyiz", "Zamlar geri alınsın", "Parasız ve eşit eğitim istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Üniversitede 2022-2023 akademik yılı ücretlerinin çok yüksek olduğunu savunan grup adına yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Reklamlarda 'Yüzde 5 zam yapacağız.' diyordunuz. Bugün geldiğimiz noktada ise yönetim sözünde durmadı, öğrencileri mağdur etti. En düşüğü yüzde 50 olmak üzere, bazı bölümlerde yüzde 200'lere, 300'lere varan zamlarla karşılaştık. Üniversite yönetimi, bu durumu ülkemizdeki ekonomik duruma dayandırmaya çalışmaktadır."

Zamların geri alınmasını isteyen grup, açıklamanın ardından dağıldı. (AA)

