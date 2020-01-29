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  4. (Özel) Üniversite öğrencisi genç, madde bağımlısı amcasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

(Özel) Üniversite öğrencisi genç, madde bağımlısı amcasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Ataşehir’de üniversite öğrencisi genç, madde bağımlısı olduğu iddia edilen amcası ile dedesinin tartışmasına müdahale etti.

Ataşehir’de üniversite öğrencisi genç, madde bağımlısı olduğu iddia edilen amcası ile dedesinin tartışmasına müdahale etti. Genç, tartışma esnasında amcasını 7 kez bıçaklayarak öldürdü. Üniversite öğrencisi genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, amcası toprağa verildi.
Edilen bilgiye göre, Olay Ataşehir’de geçtiğimiz gece meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Aydın A. (40) bilinmeyen bir sebepten dolayı babası ile tartışmaya başladı. Amcası, Aydın A. ile dedesinin tartışmasına ilk önce evin küçük çocuğu M.A. müdahale etti. Bu sırada Aydın A.’nın elindeki bıçağı gören F.A. da kavgaya müdahale etti. Üniversite öğrencisi genç, tartışma sırasında amcasının elindeki bıçağı alarak şahsı 7 kez bıçakladı. Tartışma seslerini duyan komşuların çağrısı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aydın A. sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aydın A.’nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Şüpheli F. A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Mahalle sakinlerinden olan görgü tanığının iddiasına göre, “Öldürülen Aydın A. esrar bağımlısıymış, gelip babasını rahatsız ediyormuş. Tekrar gelip babasını rahatsız ederken torunları dedesini kurtarmak isterken münakaşa çıkıyor. Bıçakla öldürmüş. Akşam olmuş tam saat bilmiyorum akşam 22.00, 23.00 sıralarında olduğu söyleniyor” diye konuştu.
Öte yandan yapılan incelemelerin ardından Aydın A.’nın cenaze namazı, mahallelerinde bulunan bir camide öğle namazının ardından kılındı. Cenaze, kılınan namazın ardından Hekimbaşı mezarlığına defnedildi. Öte yandan emniyetteki işlemleri sona eren F.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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