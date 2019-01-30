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(Özel) - Üniversiteli arıcıların balları büyük rağbet görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 22:03 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi, Balıkesir’in Marmara adasında doğal bal üretip kilosunu 100 liradan satıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Balıkesir’in Marmara adasında doğal bal üretip kilosunu 100 liradan satıyor. Doğal ballar büyük rağbet görüyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, son yıllarda artan arı ölümleri üzerine Bursa, Balıkesir ve Yalova’daki aracılarla bir araya gelip, arı ölümlerini asgariye indirmek için çalışma başlattı. Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, kampüs içinde yetiştirdiği balların kilosunu 80 liradan, longoz ormanlarında ürettiği kestane ve ıhlamur balının kilosunu 100 liradan ve Marmara adasında ürettiği organik balların ise kilosunu 100 liradan satışa sunuyor. İçine herhangi bir katkı maddesi ve hile katılmayan doğal ballar bilenler tarafından tercih ediliyor.
Yapılan üretim ve çalışmalarla ilgili bilgi veren Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak, “Merkezimizde Bursa, Balıkesir ve Yalova’daki arıcılık birlikleri ve temsilcilikleriyle arı ölümleriyle ilgili toplantı halindeyiz. Son günlerde çok tartışılan arı ölümlerini tartışıyoruz. Bunun nedenleri ve çözüm önerileri konusunda görüşmeler yapıyoruz. Arı ölümleri genellikle tarım ilaçlarının kullanıldığı bölgelerde var. Bu ölümler mart ayı sonuna doğru belirginleşecektir. Bizim arı ölümleriyle ilgili 2 projemiz var, birincisi biz biliyoruz ki ölen koloniler 4 petek ve altında olan kovanlarda mevcut. Biz 4 çerçeve ve altında olan kovanları tespit ettik, bunları ısıtıyoruz ve sıcaklık ve nem kontrolü sağlıyoruz. 2 projemizde farklı bir ısıtma yöntemi kullanacağız. Ses dalgalarını kaydedip o ses dalgalarından koloninin içinde neler olup bitiyor, koloni ölümlerini bize haber verecek sinyaller olur mu, onları tespit etmeye çalışıyoruz. Marmara adasını, Anadolu arısının koruma bölgesi, hem de organik ekoloji merkezi olarak kullanmak istiyoruz. Kampüsün içerisinde ürettiğimiz balın 850 gramını 650 liradan satıyoruz. Kestane ve ıhlamur balının kilosunu 100 liraya, Marmara adası balını ise 100 liraya satmaktayız. Polen, arı sütü ve bal karışımının ise kilosunu 150 liradan satmaktayız” dedi.

(Özel) - Üniversiteli arıcıların balları büyük rağbet görüyor

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