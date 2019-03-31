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(Özel) Ünlü iş adamı İnan Kıraç oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

İstanbul’da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor.

(Özel) Ünlü iş adamı İnan Kıraç oyunu kullandı

İstanbul’da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Ünlü iş adamı İnan Kıraç da oyunu kullandı.
İstanbul’da 9 milyon 997 bin 24 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandıklar saat 08.00 itibariyle oy kullanımına açıldı. Sabah erken saatlerde demokrasinin gereği olan seçme hakkını kullanmak için Kandilli İlkokulu’na gelen vatandaşlar, oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi devam ederken, ünlü iş adamı İnan Kıraç ve eşi Suna Kıraç da Kandilli İlkokulu’nda bulunan 2233 numaralı sandıkta oy verdi. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek.

(Özel) Ünlü iş adamı İnan Kıraç oyunu kullandı

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